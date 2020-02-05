Спикер Рады заявил о невозможности принять «закон о выборах в Донбассе»

Спикер Рады заявил о невозможности принять «закон о выборах в Донбассе»

05.02.2020, 1:37, Новости дня

На Украине нет и не может быть «закона о выборах в Донбассе», сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

«Какого-то отдельного закона здесь быть не должно», – приводит его слова «112 Украина».

Он заявил, что выборы в Донбассе «должны состояться», но проводить их необходимо «по законам Украины».

Разумков подчеркнул, что речь идет о выборах «в местные органы областей», которые являются «являются частью» Украины.

Напомним, украинские власти требуют передать контроль над границей Киеву до выборов в Донбассе, что противоречит минским соглашениям.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика