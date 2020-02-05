Спикер Рады заявил о невозможности принять «закон о выборах в Донбассе»

На Украине нет и не может быть «закона о выборах в Донбассе», сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
«Какого-то отдельного закона здесь быть не должно», – приводит его слова «112 Украина».
Он заявил, что выборы в Донбассе «должны состояться», но проводить их необходимо «по законам Украины».
Разумков подчеркнул, что речь идет о выборах «в местные органы областей», которые являются «являются частью» Украины.
Напомним, украинские власти требуют передать контроль над границей Киеву до выборов в Донбассе, что противоречит минским соглашениям.
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