Спикер Рады заявил о невозможности принять «закон о выборах в Донбассе»

На Украине нет и не может быть «закона о выборах в Донбассе», сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

«Какого-то отдельного закона здесь быть не должно», – приводит его слова «112 Украина».

Он заявил, что выборы в Донбассе «должны состояться», но проводить их необходимо «по законам Украины».

Разумков подчеркнул, что речь идет о выборах «в местные органы областей», которые являются «являются частью» Украины.

Напомним, украинские власти требуют передать контроль над границей Киеву до выборов в Донбассе, что противоречит минским соглашениям.





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