В Турции лавина накрыла микроавтобус: четыре человека погибли, пятеро пострадали

В Турции лавина накрыла микроавтобус: четыре человека погибли, пятеро пострадали

05.02.2020, 1:30, Новости дня

В провинции Ван, расположенной на востоке Турции, лавина сошла на автомобильную трассу и снесла микроавтобус. Машина с пассажирами упала с обрыва с высоты около 40 метров.

В результате происшествия четыре человека погибли. Еще пятерых удалось вытащить из-под завала живыми, сообщает телеканал "Россия 24". Пострадавших госпитализировали

Сейчас на месте продолжаются спасательные работы. Под снегом могут оставаться еще четыре человека.

Источник: Вести



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