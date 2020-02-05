Росгвардия обеспечит помощь и охрану эвакуированным из Китая россиянам

Первый самолет ВКС вылетел из китайского Уханя. На его борту 80 пассажиров. Военные медики и вирусологи провели первичный осмотр еще в аэропорту. Заболевших нет, передает телеканал "Россия 24".

Второй борт российского Минобороны забрал еще одну группу, покидающую Поднебесную из-за угрозы коронавируса. Он доставит в Россию 64 человека. Всего на связь с посольством вышли более трехсот россиян, которые находятся в Китае.

Всех эвакуированных разместят в Тюмени на 14-дневный карантин. Туда уже прибыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, чтобы посмотреть, как будет организовано размещение россиян.

Таможенный досмотр и пограничный контроль проведут прямо на летном поле, чтобы было меньше контактов. Эвакуированных из Китая россиян и иностранцев разместят в санатории "Градостроитель" в 30 километрах от Тюмени. Там полностью автономная инфраструктура. А за безопасностью и выполнением ограничительных мер в зоне карантина будут следить бойцы Росгвардии.

"Сотрудники Росгвардии обеспечивают безопасность внешнего периметра режимного карантинного объекта, его патрулирование и охрану, осуществляет пропускной режим, — говорит Николай Олехнович, заместитель командующего Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал-майор полиции. — Росгвардейцы также принимают участие в досмотре и сопровождении эвакуированных граждан. Все сотрудники ведомства, привлекаемые к указанным мероприятиям, обеспечены необходимыми средствами личной защиты".

"Отработан алгоритм действий медицинского персонала войска национальной гвардии, — сообщает Владимир Рыбин, главный государственный санитарный врач Росгвардии, полковник медицинской службы. — На месте работает группа специалистов, которые обеспечены всем необходимым медицинским имуществом для работы в условиях строгого противоэпидемиологического режима".

Источник: Вести

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