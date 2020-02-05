Белый дом огласил список почетных гостей доклада президента в Конгрессе

Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп огласили список почетных гостей, которые были приглашены на ежегодный доклад главы государства о положении дел в стране. Трамп выступит с третьим по счету докладом вечером во вторник, 4 февраля.

Полный список гостей Дональда и Мелании Трамп был опубликован в сообщении Белого дома.

Среди приглашенных – ветеран войны в Афганистане Тони Рэнкинс из Цинциннати, штат Огайо. После возвращения из Афганистана Рэнкинс, страдавший от посттравматического синдрома, пристрастился к наркотикам и в итоге потерял работу, семью, несколько раз был приговорен к тюремным срокам и оказался на улице. Благодаря компании R Investments, Тони получил новую работу, связанную со строительством. Он вернулся в семью и смог преодолеть проблему с наркотиками.

Тони Рэнкинс

Еще один почетный гость президента – замначальника пограничного патруля в секторе Дель Рио (Техас) Рауль Ортис. В сообщении Белого дома говорится, что Ортис стоит на защите американской границы почти 30 лет, начиная с 1991 года.

Рауль Ортис

На сегодняшней церемонии также будет присутствовать Джоди Джонс из калифорнийского Фармсвилла. 17 декабря 2018 года нелегальный иммигрант, ранее дважды депортированный из США, убил брата Джоди, Роки Джонса в округе Туларе, Калифорния. В сообщении Белого дома говорится, что в декабре 2018 года преступника арестовали в шестой раз, однако «благодаря законам штата Калифорния его освободили из тюрьмы». Несколько дней спустя нелегальный иммигрант совершил целую серию преступлений, ранив нескольких человек, ограбив бензозаправку и, в конце концов, убив Роки Джонса.

Президент и первая леди также пригласили в Конгресс 2-летнюю Элли Шнайдер и ее мать Робин Шнайдер из Канзас-Сити (штат Миссури). Элли родилась недоношенной на 21 неделе беременности (менее 6 месяцев), ее удалось спасти благодаря помощи врачей.

Келли и Гейдж Хейк

Кроме того, в списке почетных гостей президента – студентка Дженайя Дэвис и ее мать Стефани из Филадельфии (Пенсильвания), Келли Хейк, жена погибшего в Ираке военнослужащего, с сыном Гейджем, ветеран армии Пол Морроу из Алабамы, а также Иван Симоновис – бывший начальник полиции Каракаса, венесуэльской столицы, которому удалось сбежать из Венесуэлы в 2019 году. В 2004 году режим Уго Чавеса приговорил Симоновиса к заключению за защиту участников протестов. Он провел за решеткой почти 15 лет.

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