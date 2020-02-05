Мнение: Сахарное жулье

В Беларуси по подозрению в мошенничестве задержали всех директоров сахарных заводов. Для ареста одного из них, директора Городейского комбината, 24 января над Польшей даже развернули самолет «Белавиа».

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что директора получали откаты с поставок сахара в Россию по заниженным ценам.

Дословно: «Они создали в Москве "прокладку" — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов».

Вот мне интересно, беларуский сахар в России теперь подорожает? Или наоборот, подешевеет? Или не изменится, потому что война с сахарным жульем — это одно, а розничная цена на сахар — совсем другое?

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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