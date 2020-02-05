Фигуранту дела об убийстве Шеремета Владиславу Грищенко продлили арест

Печерский райсуд Киева продлил арест подозреваемому в деле о подготовке покушения на бизнесмена в Ивано-Франковской области, фигуранту дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Владиславу Грищенко. Об этом 4 февраля сообщил УНН адвокат Грищенко Виталий Ковальчук.
«Продолжили меру пресечения на 60 дней», – сказал он.
По словам Ковальчука, суд также продлил на четыре месяца срок предварительного расследования по делу покушения на бизнесмена.
«Интерфакс-Украина» сообщает, что адвокат Грищенко заявил, что с его подзащитным провели только одно следственное действие. Он считает, что содержание под стражей – попытка давления с целью самооговора.
Супругов Владислава и Инну Грищенко подозревают в подготовке взрыва в Ивано-Франковской области. Как пишут «Ґрати», летом 2018 года под авто бизнесмена Михаила Чекурака заложили взрывное устройство, однако оно не сработало. Он обратился в полицию. По данным следствия, супруги Грищенко готовили взрыв, еще один подозреваемый – Иван Вакуленко – возил Владислава Грищенко на место, где должно было состояться покушение. В сентябре 2019 года был задержан Владислав Грищенко, а в ноябре – его жена. Мужчина находится под стражей, женщина – под круглосуточным домашним арестом.
9 декабря на судебном заседании Владислав Грищенко заявил, что ему якобы предлагали взять на себя ответственность за убийство журналиста Павла Шеремета или сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Максима Шаповала, а также за взорванные в октябре 2015 года электроопоры в Херсонской области.
10 декабря «Украинская правда» сообщила, что из Единого реестра судебных решений исчезло несколько определений по делу Владислава Грищенко.
18 декабря Ковальчук сообщил, что по делу о неудавшемся покушении на Чекурака правоохранители задержали предполагаемого организатора. «Ґрати» сообщают, что это предприниматель Василий Шкондеюк.
В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета супруги Грищенко фигурируют как «лица, владеющие информацией». О подозрении им не сообщали.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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