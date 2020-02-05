За подозреваемого по делу завода «Краян» Дубового внесли 15,7 млн грн залога – САП

За подозреваемого по делу завода «Краян» Дубового внесли 15,7 млн грн залога – САП

05.02.2020, 1:18, Новости дня

За экс-нардепа Александра Дубового, который фигурирует в деле о завладении 92 млн грн из бюджета Одессы, внесли 15,765 млн грн залога. Об этом спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк сообщила «Українським новинам». 

По ее словам всю сумму внесли 3 февраля. О том, кто внес залог, не сообщается. 

Дубовой был народным депутатом V и VI созывов от партии «Батьківщина». Следствие считает его инициатором и организатором схемы по завладению более 92 млн грн из бюджета Одессы. 

По данным следствия, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание завода «Краян» за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года купила его на аукционе, организованном ликвидатором предприятия, за 11,5 млн грн. Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании, как утверждают в прокуратуре, с признаками фиктивности.

Всего в деле 12 фигурантов. 3 октября 2018 года в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что прокуроры САП вручили восьми подозреваемым, среди которых мэр Одессы, обвинительный акт по делу завода «Краян». 5 октября стало известно, что прокуратура передала в одесский суд обвинительный акт в отношении Труханова.

14 ноября Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать уголовное производство в отношении Труханова и других чиновников Одесского горсовета. В мае 2019-го САП согласовала изменение обвинения и снизила сумму ущерба до 92,6 млн грн. 

25 июня 2019 года на заседании Малиновского районного суда Одессы представитель государственного обвинения во время дебатов запросил для Труханова наказание в виде 12 лет тюремного заключения, для других обвиняемых – от семи до 11 лет. Кроме того, прокуроры просили конфисковать имущество фигурантов дела и запретить им занимать государственные должности в течение трех лет.

9 июля суд завершил оглашение оправдательного приговора на 400 страниц – Труханов и остальные подозреваемые признаны невиновными, состав уголовного правонарушения в их действиях не доказан.

31 июля глава САП Назар Холодницкий обжаловал приговор.

24 января 2020 года подозрение объявили еще четырем фигурантам.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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