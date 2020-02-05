Мнение: Потребление стейков в России, роботы-медсёстры и алкоголь против коронавируса

1. В России за последние 10 лет произошла масса «подводных» изменений, которые не сильно отразились на размере ВВП, но тем не менее значительно улучшили уровень жизни россиян. Из того, что на слуху — кратное сокращение убийств и самоубийств, резкое снижение уровня потребления алкоголя.

Вот и про говядину: с одной стороны, общий рост за год на не особо прорывные 5%, с другой стороны, продажи стейков выросли аж на 80%. Это значит, что говядины мы едим примерно столько же, но зато это теперь совсем другая говядина.

https://retailer.ru/v-rossii-rezko-vyrosli-prodazhi-stejkov-iz-govjadiny/

По данным Nielsten, с декабря 2018 года по ноябрь 2019-го продажи стейков из говядины в России в натуральном выражении выросли на 77,9%, а в деньгах — на 53,4%. При этом продажи говядины в целом в 2019 году росли в России всего на 5%.

Остаётся надеяться, что дальнейшему росту продаж не помешает коронавирус, который, согласно некоторым первоначальным сообщениям, якобы распространяется через продукты и особенно через мясо. Однако в российской Ассоциации компаний розничной торговли заявили, что продукты, продаваемые в магазинах, совершенно безопасны – вирус передаётся только от человека к человеку:

https://lenta.ru/news/2020/02/03/eda_virus/

Тем не менее, крупнейшие российские ритейлеры приостановили закупки овощей из Китая. Дело, по-видимому, всё же не столько в опасности вируса, сколько в закрытии границы с КНР и усложнении логистики по этой причине.

2. Китайцы используют современные технологии для борьбы с эпидемией. В поражённых вирусом городах ограничили торговлю и официально посоветовали жителям делать покупки через интернет, а вместо выхода на работу – выполнять её удалённо из дома.

Вносят свой вклад и роботы:

https://lenta.ru/news/2020/02/01/robots/

В одной из больниц китайской провинции Гуанчжоу два робота, обладающие искусственным интеллектом, начали обслуживать зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV, сообщило издание Daily Mail.

Пара роботов начала доставлять лекарства и еду больным, а также собирать постельное белье пациентов и медицинский мусор. Таким образом планируется уменьшить нагрузку на медработников и снизить риск перекрестного заражения. <…>

«Роботы могут открывать двери, подниматься на лифтах и ​​избегать препятствий, поэтому они идеально подходят для доставки лекарств пациентам», — рассказал представитель местных властей. Также они могут читать карты, планировать лучшие маршруты, создавать базу данных для всех пациентов и записывать их рабочий процесс.

Пожалуй, автоматизация инфекционных больниц — давно назревшая мера. Большая часть узников карантина жалуется на невыносимую скуку. Если боксы в больницах будут оборудовать нормальными компьютерами, вынужденное заточение станет более комфортным: многие даже смогут сохранить свой привычный образ жизни.

3. В мусульманской Индонезии прилетевших из Китая пассажиров теперь опрыскивают алкоголем:

https://9gag.com/gag/a7wAK6b

Большинство комментаторов на 9gag посчитало, что бороться с вирусом таким образом – крайне глупо, и что власти просто изображают бурную деятельность. Некоторые, однако, написали, что алкогольный душ – вполне приемлемая мера, а также что они сами хотели бы оказаться на месте опрыскиваемых.

Источник: Место для дискуссий

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