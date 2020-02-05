Зеленский нашел применение выплаченным Газпромом деньгам

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, куда предлагается направить 2,9 млрд долларов, которые «Нафтогаз» получил от Газпрома.
Зеленский сообщил, что планируется «дополнительно направить средства на строительство дорог». Он назвал данное направление «инфраструктурным приоритетом».
Кроме того, предлагается направить средства «на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность», передает ТАСС.
Планируется строительство свыше «200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине».
Президент Украины велел правительству страны за две недели подготовить документы, необходимые для реализации проектов.
Напомним, Газпром выплатил Украине 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского суда.
30 декабря РФ и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа.
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