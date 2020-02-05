Учёные: Пищевые расстройства связаны с одержимостью тренировками

Учёные провели исследование, благодаря которому установили, как одержимость тренировками влияет на здоровье. По их словам, желание чрезмерно заниматься спортом провоцирует пищевые расстройства.

Сотрудники Anglia Ruskin University в британском Кембридже изучили информацию, полученную коллегами из Италии, Австралии, Великобритании и США. Речь идёт о наблюдении за более чем 2 тысячами добровольцев, принявших участие в 9 опытах. В итоге специалисты смогли констатировать, люди, одержимые тренировками, в 3,7 раза больше сталкиваются с проблемами со здоровьем. Чаще всего — это пищевые расстройства.

Научные работники убеждены, неправильное отношение к приёму пищи часто отражается на желании человека больше времени проводить в спортзале, из-за чего организм испытывает чрезмерную нагрузку. Учёным удалось обнаружить связь между желанием человека сесть на радикальную диету и стремлением выполнять физические упражнения. Подобное увлечение спортом может принести не тот эффект, на который рассчитывают многие. В итоге люди нарушают работу сердечно-сосудистой системы и подвергаются излишнему травматизму.

Эксперты рекомендуют тем, кто решил резко изменить свою жизнь, не торопиться и задать жизненным переменам менее крутой вектор. Всё должно происходить постепенно, без резких изменений, поскольку для организма это окажется серьёзным стрессом. Также специалисты рекомендуют тренерам выявлять людей с одержимостью к тренировкам и помогать правильно заниматься спортом.

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