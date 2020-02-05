Личное: Как поссорились лидерки мнения

Вчера днём в соцсетях случился эпичный срач. Ксения Анатольевна Приживальская накинулась на Хуямову Ксению Кимовну — происходящее я комментировала у себя на канале в прямом эфире.

Закоренелые подруги сидели вместе на одном бревне публичного дома, а тут — нате! — вцепились мёртвой хваткой друг другу в головы. Да так, что каждая из них, будто вполне сознательно, топила в выгребной яме не оппонентку, а саму себя.



Фото: Соцсети

Г-жа Приживальская негодовала, что заказушку по поводу изменения Конституции пронесли мимо неё, на что жена известного писателя Омара Хуямова излила на подруженцию свою обиду насчёт квартиры от мэрии, которая находится в собственности у нового мужа г-жи Приживальской.

Что же случилось на самом деле? По-моему, пришла пора дать аналитику срачу.

Не секрет, что не только мы, народ, любим власть, но и она — нас. Взаимная любовь порождает ответственность — кого мы больше всех любим? Политики, мэры и губернаторы соревнуются за народное обожание, а потому их пиар-службы не дремлют.

Несмотря на мою иронию по этому поводу, я считаю, что это и есть прогресс гражданского общества. Это, скорее, хорошо, чем плохо, потому что тот же мэр Собянин хоть что-то делает для москвичей.

Благие у него намерения или ради нашей любви старается? Откровенно плевать на это — главное результат.

К большому сожалению, все адекватные лидеры мнений давно послали в жопу этих пиарщиков, и политики вынуждены искать кАналы, в которых можно себя похвалить.

Ну, например, от безысходности они платят публичным женщинам, хотя все ведь понимают, что эти бабы — дно.

Средства на пиар выделяются довольно большие, но отходам, типа Хуямовой, платят копейки. Вся основная сумма оседает где-то по пути, в чьих-то карманах, и вполне логично, что жену писателя порвало от зависти, когда она узнала о квартире от мэрии у Богомолова и его благоверной самки.

Однако напала первой именно самочка Богомола. Ей не занесли за пиар поправок в основной закон. А тут бывшая коллега с бревна вдруг упорно хвалит поправки — г-жа Приживальская тут же на всех обиделась, что мимо её морды пронесли этот кусок еды.

Но и Хуямова таила обиду по поводу квартиры самочки Богомола. Она продаёт своё мнение за три копейки, а тут — вот-те здрастье! — лошадиному мужу подогнали квартиру!

Обе бабы с медийного дна сцепились. Клочья, волосы, волосня кругом. Однако есть нюанс — в процессе срача, они не только себя утопили, но и своих заказчиков.

Как бы априори обе дурочки согласились, что Москва похорошела при Сергее Семёновиче. Выдирая друг другу волосы, дамы сдали причину срача — вот же ж радость пиарщикам мэрии Москвы с такими работать!

Ребята давно смирились, что медийный ресурс, реальные охваты публичных баб нулевой. Но вот подстава Собянина — это-то что-то новенькое. Такое не простят ни им, ни самим идиоткам.

Что-то мне подсказывает, что после этой перепалки, двум глупым бабам заносить вообще перестанут. Кому нужно мнение тех, кто так легко подставит и сдаст хозяина? А ведь дуры именно подставили г-на Собянина и тех, кому были нужны поправки в основной закон страны.

Впрочем, всё ведь к лучшему! Пусть и Приживальская, и Хуямова посидят без денег.

Источник: Лена Миро

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