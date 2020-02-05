Сын Меган Фокс отправился на вечеринку к друзьям в платье принцессы Эльзы

Работы в кино Меган Фокс и ее супруга Брайана Остина Грина едва ли обсуждают в сети так часто и активно, как их старшего сына Ноа и его любовь к женской одежде. На днях папарацци вновь запечатлели 7-летнего Ноа в платье — на вечеринку к друзьям мальчик отправился в наряде принцессы Эльзы, героини «Холодного сердца». Для большей схожести со сказочным персонажем Ноа разрешили выкрасить пряди волос в белый цвет. Разрешили — здесь ключевое слово. Меган и Брайан целиком и полностью поддерживают сына в подобных перевоплощениях.

На день рождения друга Ноа привез отец Брайан Остин Грин. Прямо у машины он помог мальчику надеть многослойный наряд, поправил юбку и пригладил сыну хвост. Ничего «такого» актер в этом не видит, о чем уже однажды упоминал в интервью.

Я слышал от некоторых людей, что они не могут принять стиль Ноа. Что я могу им ответить — мне все равно. Ему 4 года, и если он хочет что-то надеть, он это надевает. Мне кажется, в возрасте 4-5 лет нужно только одно — веселиться. Появляясь в платьях, он никому не наносит вреда. Если ему хочется так выглядеть, прекрасно! Это хорошо для него,

— говорил Брайан в интервью Hollywood Pipeline в 2017 году.

Впрочем, переодевания мальчика не сошли на нет и после того как он преодолел отметку в 4-5 лет. У семилетнего Ноа в градеробе сейчас сплошь платья, и он ходит в них в том числе в школу.

Ноа сам придумывает для себя наряды, сам создает дизайн. Он очень талантливый парень и действительно вовлечен в моду, и да — ему нравится носить платья. Я устроила его в самую либеральную школу, для хиппи. Но даже там ему говорят: «Мальчики не носят розовое», «Платья не для мальчиков». Мы сейчас проходим через все это, я учу его быть уверенным в себе, кто бы что ни говорил,- рассказывала Меган Фокс на телешоу осенью 2019 года.

Актриса призналась, что в какой-то момент Ноа перестал носить платья, но выдержал недолго и вскоре вновь стал их надевать.

Он пришел со школы, и я спросила, как все прошло. На что он ответил: «Ну все мальчики стали смеяться, когда я вошел, но я слишком люблю платья, поэтому мне все равно».

Меган Фокс с сыновьями

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