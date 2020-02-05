Кендалл Дженнер отдыхает с бойфрендом, которому СМИ давно приписали статус бывшего

Роман с баскетболистом Беном Симмонсом, который играет за Philadelphia 76ers, модель Кендалл Дженнер закрутила еще два года назад. Однако с тех пор они ни разу не выходили вместе в свет и никак не комментировали свои отношения. По словам инсайдеров, охрана частной жизни — первостепенная задача Кендалл, которая не хочет следовать примеру сестер и делать из нее шоу.
Если говорить о свадьбе — возможно, однажды, но не сейчас… Я прекрасно понимаю — на примере моих сестер, что такое отношения на публике. Для меня мои отношения с друзьями и возлюбленным — нечно особое и священное, поэтому я не хочу выставлять это напоказ,
— рассказывала модель американскому Vogue.
Впрочем, скрытность Кендалл не мешает СМИ активно интересоваться ее романом. Так, летом прошлого года появились слухи о расставании пары, основанные на рассказах инсайдеров, будто Кендалл устала быть в группе поддержки бойфренда и ездить за ним по городам. Впрочем, слухи на то и слухи, чтобы оказываться иногда ложными. Вчера папарацци запечатлели Кендалл и Бена вместе в Майами. Влюбленные отдыхали у бассейна одного из отелей, беззаботно потягивая напитки и общаясь друг с другом.
Кендалл Дженнер и Бен Симмонс
Кендалл — единственная из клана сестер Кардашьян-Дженнер, у которой нет детей. В одном из недавних эпизодов шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл поделилась своими мыслями о материнстве в разговоре со старшей сестрой Ким.
Я не могу дождаться момента, когда у меня появится ребенок. Я собираюсь научить его самым крутым вещам!
Такие диалоги вполне можно трактовать, как серьезность намерений Кендалл по отношению к ее бойфренду. Ведь еще два года назад, общаясь в интервью со своей подругой Карой Делевинь, Кендалл рассказывала:
Мне интересно посмотреть, как изменится мой мир, когда у меня появятся дети. Но я определенно не планирую иметь их в ближайшее время.
Кендалл Дженнер на игре своего бойфренда Бена СиммонсаКендалл Дженнер с мамой Бена Симмонса на баскетбольном матче
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Найди пять отличий»: показавшая реальные фото Водянова подставила Рудковскую / 17 декабря
- Путин — о Рамзане Кадырове / 21 декабря
- Появились подробности пьяного звонка Зеленского Путину / 26 декабря
- Названы 5 самых полезных для водителей бесплатных мобильных приложений / 2 января
- Мнение: Путин плеснул кипятка в гнездо ясновельможных / 30 декабря
- Мнение: Сергей Лавров как вероятный преемник Путина / 14 декабря
- Компания Samsung запатентовала новую технологию для растягивающегося смартфона-слайдера Galaxy Fold / 2 января
- «Не раскрывается рука»: сестра Тимати призналась в страшном недуге / 23 декабря