Кендалл Дженнер отдыхает с бойфрендом, которому СМИ давно приписали статус бывшего

Кендалл Дженнер отдыхает с бойфрендом, которому СМИ давно приписали статус бывшего

05.02.2020, 0:49, Разное

Роман с баскетболистом Беном Симмонсом, который играет за Philadelphia 76ers, модель Кендалл Дженнер закрутила еще два года назад. Однако с тех пор они ни разу не выходили вместе в свет и никак не комментировали свои отношения. По словам инсайдеров, охрана частной жизни — первостепенная задача Кендалл, которая не хочет следовать примеру сестер и делать из нее шоу.

Если говорить о свадьбе — возможно, однажды, но не сейчас… Я прекрасно понимаю — на примере моих сестер, что такое отношения на публике. Для меня мои отношения с друзьями и возлюбленным — нечно особое и священное, поэтому я не хочу выставлять это напоказ,

— рассказывала модель американскому Vogue.

Впрочем, скрытность Кендалл не мешает СМИ активно интересоваться ее романом. Так, летом прошлого года появились слухи о расставании пары, основанные на рассказах инсайдеров, будто Кендалл устала быть в группе поддержки бойфренда и ездить за ним по городам. Впрочем, слухи на то и слухи, чтобы оказываться иногда ложными. Вчера папарацци запечатлели Кендалл и Бена вместе в Майами. Влюбленные отдыхали у бассейна одного из отелей, беззаботно потягивая напитки и общаясь друг с другом.

Кендалл Дженнер и Бен Симмонс

Кендалл — единственная из клана сестер Кардашьян-Дженнер, у которой нет детей. В одном из недавних эпизодов шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл поделилась своими мыслями о материнстве в разговоре со старшей сестрой Ким.

Я не могу дождаться момента, когда у меня появится ребенок. Я собираюсь научить его самым крутым вещам! 

Такие диалоги вполне можно трактовать, как серьезность намерений Кендалл по отношению к ее бойфренду. Ведь еще два года назад, общаясь в интервью со своей подругой Карой Делевинь, Кендалл рассказывала:

Мне интересно посмотреть, как изменится мой мир, когда у меня появятся дети. Но я определенно не планирую иметь их в ближайшее время.

Кендалл Дженнер на игре своего бойфренда Бена СиммонсаКендалл Дженнер с мамой Бена Симмонса на баскетбольном матче



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