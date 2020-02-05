Большинство украинцев ожидает от Зеленского прекращения боевых действий на Донбассе – опрос

64% граждан Украины ожидают от президента Украины прекращения военных действий на Донбассе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в январе Социологической группой «Рейтинг».

Респондентам задавали вопрос: «В какой из этих сфер вы ожидаете первоочередных изменений от президента?» Выбрать можно было три варианта ответа.

На втором месте в рейтинге ожиданий украинцев – усиление борьбы с коррупцией (45%).

Далее следуют возрождение промышленности (30%), повышение социальных стандартов (24%) и повышение качества медицины (22%).

Инфографика: ratinggroup.ua

Социологическое исследование проводилось с 22-го по 26 января. Методом личного формализованного интервью было опрошено 2500 человек. Статистическая погрешность не превышает 2%.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Баллотируясь в 2019 году в президенты Украины, Зеленский обещал добиваться прекращения войны на Донбассе.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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