Пять стран потребовали от Ирана отдать черные ящики сбитого украинского Boeing

Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина потребовали от Ирана передать им черные ящики сбитого Boeing 737, сообщил канадский МИД.
Внешнеполитическое ведомство Канады заявило, что государства «обеспокоены нежеланием Ирана передать черные ящики». Канада считает, что Тегеран «обязан немедленно передать черные ящики», если намерен продемонстрировать готовность к «полному и открытому сотрудничеству».
Подчеркивается, что соответствующая процедура указана в уставе Международной организации гражданской авиации, передает ТАСС.
Напомним, Тегеран предложил Украине направить в Иран специалистов, которые смогут принять участие в «расшифровке черных ящиков. Как сообщили в Киеве Иран собирается выдать самописцы сбитого самолета, если сам не сможет их расшифровать.
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