«Вердер» выбил дортмундскую «Боруссию» из Кубка Германии

Футболисты бременского "Вердера" вышли в четвертьфинал Кубка Германии. В матче 1/8 финала они оказались сильнее дортмундской "Боруссии" со счетом 3:2. Встреча между ними прошла в Бремене.
У победителей мячи забили Леонардо Биттенкорт, Милот Рашица и Дейви Зельке. За гостей отличились Эрлинг Холанд и Джованни Рейна.
Ранее в четвертьфинал турнира вышел франкфуртский "Айнтрахт", взявший верх над "Лейпцигом" со счетом 3:1.
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