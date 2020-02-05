«Вердер» выбил дортмундскую «Боруссию» из Кубка Германии

«Вердер» выбил дортмундскую «Боруссию» из Кубка Германии

05.02.2020, 0:30, Новости дня

Футболисты бременского "Вердера" вышли в четвертьфинал Кубка Германии. В матче 1/8 финала они оказались сильнее дортмундской "Боруссии" со счетом 3:2. Встреча между ними прошла в Бремене.

У победителей мячи забили Леонардо Биттенкорт, Милот Рашица и Дейви Зельке. За гостей отличились Эрлинг Холанд и Джованни Рейна.

Ранее в четвертьфинал турнира вышел франкфуртский "Айнтрахт", взявший верх над "Лейпцигом" со счетом 3:1.

Источник: Вести



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