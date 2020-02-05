Посол Польши — политика Франции в отношении России вызывает много вопросов

Сейчас решается будущее ЕС, поэтому Польша намерена как можно более тесно сотрудничать с Францией и объяснить ей, что необходимо сохранять единую политику ЕС и НАТО в отношении России, заявил посол Польши в Париже Томаш Млынарский. В интервью порталу Onet он отметил, что опыт других союзнических стран, особенно Польши, должен лежать в основе диалога любого государства — члена ЕС с Москвой.



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«Польша и Франция связаны не только историческими узами глубокой дружбы, но и крепким экономическим и культурным союзом. Сейчас момент, когда решается будущее ЕС. Именно поэтому мы хотим развивать прочное польско-французское партнёрство. Оно необходимо для успеха Европы», — говорит в интервью порталу Onet посол Польши в Париже Томаш Млынарский.

Дипломат рассказывает, что визит президента Макрона в Варшаву подтверждает, что Польша и Франция стремятся укреплять политический диалог в области безопасности, обороны, образования, науки, культуры и экономики, а также вместе строить Европу завтрашнего дня. «Похоже, что и Франция это видит, поэтому визит президента Макрона является новым импульсом в двусторонних отношениях и сотрудничестве для Европы», — добавляет польский посол.

Млынарский не скрывает, что слова Макрона о «смерти мозга НАТО» стали неожиданностью не только для него, но и вызвали споры в самой Франции. По его мнению, они вызвали беспокойство в связи с обязательствами Франции в рамках альянса. Ставить под сомнение готовность НАТО к взаимной обороне опасно, отрезал дипломат. За 20 лет членства в НАТО у Польши не было оснований сомневаться в способности Франции выполнять свои союзнические обязательства, добавил он.

Посол также объяснил, что, несмотря на амбиции Франции развивать европейскую стратегическую автономию, Франция одновременно демонстрирует свою приверженность к НАТО, которая на протяжении 70 лет была гарантией стабильности и безопасности в Европе. Этот альянс также лежит в основе трансатлантических отношений в области коллективной обороны, что в свою очередь обеспечивает взаимодействие сил всех союзных стран на европейском континенте и в ходе зарубежных миссий.

Франция участвует в реализации задач Североатлантического альянса, в том числе на восточном фланге. Её солдаты представлены в составе сил НАТО в Эстонии. Париж уже объявил, что это продлится ещё ближайшие два года. «Следовательно, нет оснований сомневаться в приверженности Парижа к обязательствам НАТО», — объясняет Млынарский.

При этом посол Польши в Париже также отмечает, что политика Франции в отношении РФ вызывает много вопросов и сомнений не только в Польше, но и в соседних странах. «Вот почему мы внимательно следим за действиями Франции в этой области. Мы напоминаем нашим французским друзьям о необходимости сохранять единую политику ЕС и НАТО в отношении России. Мы хотим быть уверены, что наше восприятие и опыт как союзника и партнёра Франции в Европейском союзе будут приняты во внимание. Это относится ко многим аспектам, включая дискуссии о Донбассе и Украине в более широком смысле», — разъясняет он.

«Сохранение единодушия должно привести к укреплению позиции ЕС в диалоге с Россией. Опыт других союзнических стран должен лежать в основе диалога с Москвой каждого государства — члена ЕС. На этом этапе стоит упомянуть наш вклад в формирование предпосылок Восточного партнёрства в качестве инструмента стабилизации и содействия процветанию в странах на восток от ЕС», — резюмирует в интервью порталу Onet посол Польши в Париже Томаш Млынарский.

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