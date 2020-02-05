Мнение: Тенденция настораживает: золото начало потихоньку «утекать» из России?

В последние пару лет золото является популярной темой экономических новостей. Цена на него стабильно растет, многие страны стремительно увеличивают свои золотые запасы. Россия является одним из рекордсменов по темпам наращивания этого драгоценного металла. Однако в прошлом году наметилась одна нехорошая тенденция, на которую хотелось бы обратить внимание.

Объективно, сегодня происходит «золотой реванш»: желтый металл, издревле являвшийся символом богатства, из которого чеканили самую звонкую и желанную монету, начинает все быстрее возвращать свои прежние позиции. Но для этого ему придется столкнуть доллар с его пьедестала, на котором тот оказался в результате многочисленных манипуляций.

Изгнание драгметалла из денежного обращения началось в 1971 году, когда казначейство США прекратило обмен долларов на золото, хранившееся в Форт-Ноксе. В 1976 году золотой стандарт был вовсе отменен, и американская валюта превратилась в зеленую бумагу, обеспеченную только военной мощью Соединенных Штатов. Желтый металл, тысячелетиями бывший драгоценным, искусственно превратили из денег в обычный биржевой товар.

Золото сдаваться не собиралось, и в 1980 году оно резко начало расти в цене, достигнув уровня в 875 долларов за тройскую унцию. Чтобы удержать позиции своего бумажного доллара, ФРС США была вынуждена создать тайный картель крупнейших Центробанков, которые должны были совместно играть на понижение стоимости желтого металла. Против золота началась информационная кампания, были придуманы такие финансовые инструменты, как «бумажное золото», на рынок разными схемами выбрасывались большие объемы этого драгметалла.

В 1999 году картель вышел из тени. Было подписано несколько пятилетних соглашений между крупнейшими Центробанками о регулярной продаже золота в определенных объемах. Больше всего на этом поприще отличился ЦБ Швейцарии, сбывший 1,17 тысячи тонн в первые пять лет. За ним следовали Центробанки Соединенного Королевства и Нидерландов. В следующую пятилетку лидером по продажам стала Франция с 572 тоннами, за ней шли Европейский ЦБ и ЦБ Швейцарии.

Но в 2009 году все изменилось из-за кризиса. Стоимость драгметалла превысила тысячу долларов за унцию, и золотой ручеек практически иссяк. Играть против рынка стало нецелесообразно, а с 2014 года бывшие продавцы стали вновь наращивать его запасы. В 2019 году очередная пятилетка истекла, однако нового соглашения пока нет. И, скорее всего, не будет. Причин тому несколько.

Во-первых, крупнейшие Центробанки мира вновь включили печатные станки, проводя так называемую «политику количественного смягчения». Иначе говоря, начали печатать больше бумажных денег, при этом ключевые ставки в ЦБ начали снижаться до минимальных значений. Это резко повысило привлекательность золота в глазах инвесторов.

Во-вторых, в мире отчетливо пахнет надвигающимся экономическим кризисом, а то и чем похуже, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке. Инвесторы также предпочитают отсиживаться в золоте.

Что касается ЦБ РФ, то за последние несколько лет его политику в отношении золотого запаса можно было только приветствовать. Так, в 2011 году этого драгметалла в хранилищах было 788,62 тонны. В 2014-м — уже 1035,21 тонны. Настоящий прорыв произошел в последние несколько лет: в 2017 году – 1615,19; в следующем 2018-м – 1838,79 тонны; а в 2019 году – 2113,36.

По состоянию на сегодняшний день, это уже 2271,31 тонны. Такую запасливость стоит приветствовать, но появились некоторые странности. Одним из источников пополнения хранилищ является золотодобыча в России. Но по непонятной причине, Центробанк начал сворачивать закупки на внутреннем рынке. Так, из произведенного в 2018 году в стране драгметалла, на экспорт пошло всего 16 тонн, а 95% осталось в России. Но уже в минувшем 2019 году из страны ушло 100,5 тонн золота, то есть, третья часть произведенного.

Тенденция настораживает, учитывая, что стоимость желтого металла только растет. Кроме того, правительство торпедировало законопроект, согласно которому операции по реализации золота в слитках должны были быть освобождены от НДС. Согласно идее документа, население должно было получить в виде золота альтернативу накоплению долларов «под матрацем».

Напомним, в бытность Мишустиным главой Налоговой службы НДС был увеличен с 18% до 20%. В некоторых странах зарубежья инвестиционное золото НДС не облагается. Для сравнения, в КНР, чей золотой запас является следующим по размеру после российского, частный инвестиционный спрос на этот драгметалл составляет внушительные 61% от добычи. В нашей стране по состоянию на 2017 год доля частного спроса составила 1,3% от производства. Есть над чем задуматься.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/169176.html

Источник: Теория элит

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