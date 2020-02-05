Der Spiegel — Крамп-Карренбауэр пообещала бундесверу улучшения ещё до конца года

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр поставила перед собой более чем амбициозную цель: она пообещала военнослужащим добиться существенных улучшений снабжения и боеготовности уже к концу 2020 года. При этом она впервые выступила с критикой деятельности своей предшественницы Урсулы фон дер Ляйен и её зарубежных советников, отмечает немецкий журнал Der Spiegel.



Reuters

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр пообещала вооружённым силам ощутимые изменения к лучшему в материальном оснащении войск ещё до конца этого года и поставила перед собой амбициозные цели, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Выступая с речью в присутствии высокопоставленных офицеров в Берлине, глава ХДС объявила о запуске срочной программы по обеспечению боеготовности бундесвера. За почти 45 минут выступления Крамп-Карренбауэр потребовала ускорить модернизацию в войсках. В последние годы были обозначены переломные тенденции развития, однако изменения оказались незаметными для военнослужащих. Министр пообещала, что эта проблема станет для неё одной из ключевых. «Мы больше не можем заставлять ждать бундесвер и общественность», — подчеркнула она.

Крамп-Карренбауэр выступила с новой инициативой на фоне постоянно поступающих отчётов о недостаточной боеготовности войск. В конце прошлого года разные рода войск в очередной раз представили весьма скудные показатели по системам вооружений. В особенности это касается вертолётов. Не менее мрачно выглядит ситуация с современными танками «Пума». Даже если брать самые усреднённые показатели, общая боеготовность войск Германии составит не более 70%.

Министр обороны намерена за короткое время улучшить эту статистику. По её словам, 70% попросту недостаточно. Поэтому в ближайшие недели стартует срочная программа. В Берлине Крамп-Карренбауэр озвучила лишь некоторые детали. Так, санитарные службы должны будут взять на себя закупку стандартных расходных материалов, а штат перегруженного ведомства по снабжению бундесвера в Кобленце будет увеличен.

Заявление Крамп-Карренбауэр стало реакцией на практически разгромный годовой отчёт уполномоченного по делам военнослужащих Ханс-Петера Бартельса, сообщается в статье. Около недели назад он заявил о том, что в снабжении войск по-прежнему наблюдается существенный дефицит, несмотря на огромное увеличение бюджета за последние годы. По версии Бартельса, в недостатках экономического характера в значительной мере виновата бюрократия в министерстве.

После внезапного назначения Крамп-Карренбауэр на пост главы министерства она оставила руководящих чиновников и военнослужащих на их постах, несмотря на наличие серьёзных проблем в оснащении бундесвера. Вместо того чтобы обеспокоиться состоянием танков и фрегатов, министр, в первую очередь, пеклась о своей не менее сложной работе в качестве главы ХДС, уверяет издание.

Сейчас утверждается понимание, что дальше так продолжаться не может. Ещё на закрытом заседании с ближайшими сторонниками две недели назад министр казалась охваченной нетерпением и хотела знать, какие из множества проектов в ближайшие месяцы могут иметь реальный успех. В итоге из разочарования отсутствием просветов родилась идея «срочной программы», само название которой должно вызывать настрой на переломные изменения, отмечает немецкий журнал.

По версии издания, примечательным в речи Крамп-Карренбауэр был тот факт, что она впервые открыто выступила против своей предшественницы Урсулы фон дер Ляйен, которая сейчас возглавляет Еврокомиссию. Раньше Крамп-Карренбауэр высказывалась о её деятельности только положительно, однако теперь раскритиковала склонность фон дер Ляйен прислушиваться к мнению зарубежных консультантов — тем более что их советы не принесли никаких результатов.

За этой критикой скрывается «холодный политический расчёт», пишет Der Spiegel. Министр обороны Германии знает, что многие из таких консультантов не пользуются популярностью среди военнослужащих и чиновников. Поэтому она подчеркнула, что новые идеи возникли непосредственно в министерстве, а не поступили откуда-то извне.

Подобные заявления связаны для Крамп-Карренбауэр с большим риском, отмечает журнал. Достичь существенных улучшений боеготовности войск всего за 11 месяцев — более чем амбициозная задача, и многие в бундесвере считают, что эта «миссия невыполнима». Обещание улучшить показатели к концу 2020 года министру обороны Германии припомнят не только критики, уверяет Der Spiegel.

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