Второй самолет ВКС с россиянами на борту вылетел из Уханя

Второй самолет ВКС с россиянами на борту вылетел из Уханя

05.02.2020, 0:19, Новости дня

Самолет российских ВКС с гражданами РФ на борту вылетел из китайского Уханя, информирует Минобороны.

Самолет забрал из Уханя 64 россиянина, передает ТАСС.

Их сопровождают военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии в специальном защитном снаряжении, передает РИА «Новости».

Напомним, первый самолет ВКС забрал 82 человека. Эвакуация россиян и нескольких граждан стран СНГ проводится 3–5 февраля.

В Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.



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