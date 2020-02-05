Второй самолет ВКС с россиянами на борту вылетел из Уханя

Самолет российских ВКС с гражданами РФ на борту вылетел из китайского Уханя, информирует Минобороны.
Самолет забрал из Уханя 64 россиянина, передает ТАСС.
Их сопровождают военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии в специальном защитном снаряжении, передает РИА «Новости».
Напомним, первый самолет ВКС забрал 82 человека. Эвакуация россиян и нескольких граждан стран СНГ проводится 3–5 февраля.
В Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.
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