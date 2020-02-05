Во Львове осудили сторонника «тихой федерализации» Украины – СБУ

Во Львовской области суд приговорил к пяти годам лишения свободы мужчину, который побудил чиновника Львовского облсовета к принятию решений, несущих угрозу конституционному строю и территориальной целостности Украины. Об этом 4 февраля проинформировал пресс-центр СБУ.

«Злоумышленник пытался дать чиновнику взятку в размере 50 тыс. грн за вынесение на рассмотрение сессии облсовета проекта решения о принятии обращений к первым лицам государства о предоставлении Львовской области специального экономического статуса», – рассказали в пресс-центре.

В ведомстве подчеркнули, что такие обращения являются частью гибридной агрессии против Украины и называются «тихой федерализацией».

В СБУ добавили, что мужчину задержали в 2016 году.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Апелляционный суд Львовской области оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет