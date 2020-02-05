«Деваться некуда». Шендерович считает, что Лукашенко и Путин из власти не уйдут

Президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко будут оставаться у власти, потому что попали в «ловушку абсолютной власти». Такое мнение российский писатель Виктор Шендерович выразил изданию «Хартия-97» в интервью, которое было опубликовано 4 февраля.
«Деваться некуда. Что ему, что Путину. Это ловушка абсолютной власти. Мина-ловушка такая, зайти на нее можно, а сойти нельзя. Потому что сойдешь – взорвется. Зайдя, ты запускаешь этот механизм. Это ловушка абсолютной власти. Это [бывший президент Франции Николя] Саркози или [экс-президент США Билл] Клинтон могут уйти и играть на саксофоне или читать лекции. Они законов не нарушали, они не убивали политических противников, не развязывали войн, не узурпировали власть. Поэтому они могут в срок уйти и иметь возможность легитимно жить снаружи от власти», – сказал писатель.
По его словам, Путин и Лукашенко «не имеют возможности легитимно жить снаружи от власти».
«На втором шаге их попросят прийти дать показания по каким-то вопросам. Потом статус свидетеля сменится на подозреваемого. Потом – подписка о невыезде и так далее», – отметил Шендерович.
Он считает, что президенты России и Беларуси изучают вопрос возможных гарантий, но примеры бывших президента Сербии Слободана Милошевича и чилийского диктатора Аугусто Пиночета показывают ненадежность гарантий.
«Тот, кто давал гарантию, уходит, приходит другой и начинает задавать вопросы. Меняется политическая ситуация, конъюнктура – и Милошевича сдают в две секунды те, кто давали даже гарантии. Вопрос цены. Путин и Лукашенко – люди абсолютно циничные и только так понимающие политику. Они прекрасно понимают, что как только окажутся по-настоящему не у власти (не вот эта комедия с [экс-главой правительства РФ Дмитрием] Медведевым, а по-настоящему от рычагов отлипнут), на втором шаге их сдадут. Более того, тем, кто придет на смену, будет некуда деваться – надо будет спускать пар, надо будет искать виноватых», – объяснил писатель.
Лукашенко является президентом Беларуси с 1994 года, Путин – глава РФ (с перерывом в 2008–2012 годах, когда президентом был Медведев) с 2000 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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