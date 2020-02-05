Законопроект о сокращении числа нардепов принят в первом чтении, Бабак ушла в отставку. Главное за день

Кадровые перестановки в Кабмине
Верховная Рада большинством голосов уволила экс-министра развития общин и территорий Алену Бабак, которая написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Она выступила перед парламентариями и сказала, обратившись к «злопыхателям» и «строительной мафии», что борьба с коррупцией в строительной отрасли начата новым правительством и не имеет обратного пути.
Также парламент большинством голосов нардепов решил назначить вице-премьер-министром – министром развития общин и территорий председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмигаля.
Первый шаг Рады к сокращению числа нардепов
Парламент принял в первом чтении инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект №1017 «О внесении изменений в ст. 76 и 77 Конституции Украины», которым предлагается сократить количество народных депутатов до 300, а избирать их по пропорциональной системе.
За проект закона проголосовали 236 депутатов.
Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в комментарии изданию «ГОРДОН» сказал, что такая иницатива несет больше негатива, чем позитива.
Зеленский поддерживает введение запрета на возвращение национализированных банков их экс-владельцам
Глава государства считает правильным принятие законопроекта №2571 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно отдельных вопросов функционирования банковской системы», который запретит возвращать банк прежним владельцам в случае отмены решения о национализации финучреждения.
Зеленский уверен, что Верховная Рада примет этот законопроект.
Украина выиграла апелляцию в ВТО в споре с Россией по вагонам
Апелляционный орган Всемирной торговой организации поддержал большинство требований Украины при рассмотрении апелляции на решение ВТО о запрете Россией экспорта украинских вагонов и железнодорожного оборудования.
Органу по разрешению споров ВТО (DSB) рекомендовали потребовать от России привести в соответствие с требованиями международного соглашения о технических барьерах в торговле ограничения на импорт украинского железнодорожного оборудования.
Ситуация с коронавирусом 2019-nCoV
К началу суток 4 февраля в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, составило 20 438 человек; количество смертей увеличилось до 425. В Гонконге зафиксирован первый смертельный исход, в Бельгии – первый случай инфицирования.
Из-за вируса в Японии объявили карантин на круизном лайнере, где находится более 3 тыс. человек. В Китае – отменили гонку Формулы Е.
В Украине случаев заражения на 4 февраля не зафиксировано.
Всемирная организация здравоохранения считает, что распространение 2019-nCoV не является пандемией – это «эпидемия со множественными очагами».
Украинцы тратят на еду 42% своих доходов
Украина заняла 93-е место в рейтинге расходов на питание семей, который составляет Министерство сельского хозяйства США. Страна опередила Уганду, где доля расходов на питание – 44,2%, Казахстан (44,9%), Анголу (48,6%), Бангладеш (53,5%) и Нигерию (59%), которая занимает последнее место в списке.
В Украину идет похолодание
5 февраля в Украину придет циклон Petra, который принесет снег, дождь, сильный ветер, налипание мокрого снега, метели и гололед, сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее данным, местами ожидается снижение температуры до -10 °С и ниже.
Спасатели попросили водителей ряда регионов не покидать населенные пункты из-за приближайщегося циклона.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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