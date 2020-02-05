Мнение: Письмо: «Спящее либидо проснулось»

Сколько бы я ни писала про корону, ее все равно не видят те, кто не хотят отцепиться от чужого.

Они видят корону где угодно, но только не там, где она есть и закрывает их внешний локус.

jujujug

Здравствуйте Эволюция, надеюсь мое письмо попадёт на разбор. Это его второй вариант а первый я отправила слишком рано. Так что подкоректировала и сократила.

(Она думает, что я ее первый вариант письма помню и берегу в памяти)

Я в хроническом дефолте с мужем. Секса почти нет. Не знаю что делать с этим : изменять не хочется, противно, уходить от мужа я думаю будет не разумно, а доярить нельзя как я уже поняла. Хотелось бы понять, что делать, чтобы выйти из этого положения.

(Вроде я уже много раз на этот вопрос отвечала. Ничего не делать. Ничего вы не можете сделать сделать с чужой волей. Удовлетворяйте себя как-нибудь сами. В мире нет человека, которого можно было бы заставить стать вашим сексуальным рабом)

Ситуация такая: мне 35 лет, мужу 39, есть сын : 2 года.

У меня была с молодости корона равенства, выражалась она в том, что мне всегда была важна работа и творчество, хотелось самореализоваться как профессионал.

(Вот мне бы дали волю, я бы доступ закрывала к своему блогу таким дурам. Нашла Ученица у себя корону равенства в стремлении делать карьеру и заниматься творчеством. В сфере работы и творчества мужчины и женщины равны, поскольку в ней половые органы никак не участвуют. Так у нее еще в этой сфере все плохо, на самом деле, то есть никакого стремления не было)

Подружек которые хотели замуж я презирала, «яжемать» и тд. Готовить и наводить красоту тоже казалось недостойным занятием для глупых куриц. С имиджем проблем не было, повезло от природы, плюс всё-таки следила за собой не смотря на ЗВ. Рано стала зарабатывать сама и стала независима от родителей, переехала далеко, очень гордилась этим, хотя по факту это просто норма. Сейчас зарабатываю средне по профессии, работа по прежнему очень важна для меня. В начале было много « сложных» отношений в формате сэкс онли. При этом у меня было много друзей, почти каждый вечер мы всей компанией куда-то выходили тусить, я участвовала во всяких арт проектах и тд.

(В работе у нее корона, это вы дальше сами увидите. И корона равенства тоже есть, конечно. Но она никак не связана с карьерой. Это связно с тем, что она никому была не нужна, более чем для секс-онли, но закрывала это зеленым виноградом и короной равенства)

С будущим мужем П. я познакомилась в 27 лет на вечеринке у общего знакомого. П. меня поразил сразу : красавец такой, что все женщины оборачивались, если он заходил в комнату. Сразу было видно, что уверен в себе и привык к женскому вниманию. Зарабатывал чуть больше меня. Я видела, что нравлюсь ему, но он ещё был в отношениях, поэтому я не стала ничего предпринимать. Через 6 месяцев он расстался с бывшей, мы снова пересеклись на вечеринке и стали встречаться. Почти каждый вечер я была у него, а потом он предложил жить вместе (через 4 месяца). С сексом все было хорошо.

Он быстро познакомил меня со своими друзьями и со своей семьёй.

Я сразу оценила ОЗ сильно выше моей и включила режим «максимального комфорта». Прямо помню этот момент : как в самом начале сказала себе, что не упущу этого мужчину, все претензии свои задвину и буду делать так, чтобы ему было комфортно со мной. В первый раз в жизни стала готовить, окружать заботой и т.д. В материальном плане мы все делили строго пополам.

Ещё через год мы поженились. Теперь вижу, что под щипцами (мои документы). Предложил он сам, но после моей демонстративной кислой рожи и вздыхания по поводу скорого истечения вида на жительство. Хотя я могла бы сделать документы и по работе, но так было проще и хотелось чтобы П. сам предложил. В общем вела себя как баба курица, мечтающая о фате, которую сама бы раньше презирала.

(Слушайте, индюшки, думающие, что они — не курицы. Стремление иметь постоянного партнера, а затем семью и детей — это базовая потребность человека. Самая основная. При чем тут корона равенства? У мужчин эта потребность тоже есть. У них часики не тикают, поскольку они зачать ребенка могут практически в любом возрасте, пока здоровы, но после тридцати они тоже начинают думать про семью, а в сорок без детей чувстсвуют себя неполноценными. Хватит делать вид, что вы презирали успешных в личной жизни женщин. Вы не могли их презирать, вы им всегда завидовали так, что челюсть ломило)

Друзья и семья радовались за меня, что мне попался такой хороший красавец муж. Но внутри наших отношений что-то стало протухать. Я все реже общалась с друзьями, в то время как это всегда был мощный ресурс в моей жизни. П. как-то сник тоже, энергия как будто закончилась у него. Сейчас поняла, что я штурманила очень сильно и ужасно переоценивала свою СЗ.

Тут ещё такая беда приключилась : почти сразу после свадьбы у мужа случился конфликт с новым начальником, фактически его выкинули на улицу. Он очень плохо перенёс это. Хотел бросить профессию, разочаровался во всем, решил стать фермером и уехать в деревню. Я отказалась бросать свою работу и уезжать из столицы. П. стал ныть постоянно, жаловаться на жизнь и болеть. Секс стал все реже. Я стала спасать его и доярить.

Так прошло почти 3 года и вдруг муж захотел ребёнка. Я прям офигела, мы о детях никогда не говорили до этого. Я спросила : «ты что действительно хочешь ребёнка, прямо сейчас?» А он такой : «да, хочу, а что ждать, возраст уже не молодой». (Мне было 32, а ему 36). Секс вернулся. Скоро я поняла, что беременна. Мне почему-то казалось, что раз муж так хотел ребёнка, то он должен стать идеальным отцом и уже во время беременности начать шустрить вокруг меня.

Я рвалась в бой, хотела снять квартиру побольше. П. ничего не делал, и с переездом не помогал, и работу не искал. Я нашла квартиру сама и организовала переезд. Уже наверное была в стадии «лошадь в короне». Деньги у П. совсем кончились и он стал занимать у своей мамы. Я впала в панику, достала скалки и стала требовать от мужа найти работу срочно. После рождения сына стало ещё хуже : Малыш плохо спал ночью, просыпался каждые час-полтора и требовал грудь. Мужа это раздражало и он просто орал на меня и новорождённого сына матом, я плакала, потом он отселился в другую комнату, секса не было и в помине.

Декрет в стране моего проживания всего 4 месяца и я вскоре вышла на работу, ребёнка отдали в ясли. Муж поднял таки старые связи и тоже нашёл работу, причём престижную и с хорошей зарплатой. Так что мы оба работали на полной ставке, сын был в яслях, забирала его мать П, мы приходили поздно оба. Но В яслях сын стал все время болеть и перестал спать вообще. Спала я в этот период по 2-3 часа, а иногда вообще не спала всю ночь и была как зомби, иногда меня шатало физически, перед глазами плыло, работала я конечно плохо, все время злилась и стала конфликтовать с начальником и коллегами. Я тянула помощь клещами из мужа, но он посылал меня. В моей голове я была муть-героиня, достойная поклонения, усугублялось это тем, что в Росси все подруги и семья были в шоке, что я так рано вышла на работу. Но тут всем было пофигу, никто не видел в моем поступке никакого геройства, здесь все женщины так делают.

(Вот смотрите. Она родила тут же, как только муж дал согласие. То есть все это время она просто не могла себе этого позволить. Особенно в секс-онли. Только поэтому оплеталась зеленым виноградом. А забеременев, она выбивала из мужа любовь и опеку скалками, поэтому он возненавидел ее и ушел в депрессию. Помощь матери мужа она не считает помощью с его стороны. Очень любят так делать рапаны. Они не видят, что свекровь — это мать мужа, они ее присваивают как бабушку своего ребенка)

Еще я рассуждала так : раз за квартиру и за все мы платим пополам — значит и уход за ребёнком должен быть пополам (тут так заведено тоже). Но по факту в вопросах ребёнка и быта муж забывал напрочь про равенство полов и все было на мне, если не считать помощи его мамы по забиранию ребёнка из ясель. Но мне ведь хотелось чтобы Он, именно он заботился о ребёнке, а не его мама.

(На самом деле она бы хотела и его маму, и его, и чтобы все кружили вокруг нее. Она называет помощь свекрови «по забиранию ребенка из ясель». На самом деле свекровь не только забирала ребенка, но и занималась с ним допоздна, пока автор не придет с работы. Автор сама это написала. То есть автору оставалась только ночь, но ночью ей хотелось бы, чтобы муж занимался ребенком. Всеми его ресурсами она хотела бы распоряжаться и рулить)

Мы ругались каждый день, орали друг на друга, даже несколько раз били посуду (я) и стулья(муж) об пол. много раз я доходила до вопроса о разводе но П. всегда шёл на попятную, говоря, что не хочет, чтоб ребёнок жил в неполной семье, он сам вырос без отца и знает как это тяжело. Я окончательно разругалась с начальником и ушла с работы (точнее меня выгнали из-за многочисленных опозданий и ошибок). Мне было очень плохо, казалось, что жизнь кончилась. Я уехала на месяц с сыном к родителям.

(Этой успешной карьеристке пришлось выйти замуж, чтобы остаться в стране. Ну а дальше с работой совсем стало плохо)

Потом я очухалась чуть-чуть, занялась здоровьем, увидела старых друзей, стала читать ваш блог и отрефлексировала многие вещи. Когда вернулась к мужу, стала убирать щипцы, следить за речью, закрывать решето, не заставлять мужа скалками помогать себе. С работой было тяжело: нашла новую работу по профессии, но искала долго, никто не брал пока я не сняла корону матери-героини которой все должны и многое не пересмотрела тоже в этом ресурсе.

(Ресурс работы у нее всегда был не очень, как и остальные ресурсы. Но теперь все дыры можно свалить на ребенка)

Стараюсь, по мере сил, больше общаться с друзьями.

(Автор, занимайтесь больше работой и семьей. Хватит считать свое безделье на тусовкой важным делом)

С мужем вроде полегче, он работает, с деньгами проблем нет. Он стал больше заниматься с сыном, тот очень привязан к папе. Но все равно раздражается часто и я обеспечиваю 70% ухода за ребёнком.

(Уход за ребенком обеспечивают ясли и свекровь, а автор по остаточному принципу. Но опять она все присваивает себе и чувствует себя героиней)

В целом, внешне, у меня снова все хорошо, острых конфликтов нет, но я чувствую, что все сказанные гадости, стоят между нами стеной. Да, мы можем приятно проводить время друг с другом, разговаривая на отвлеченные темы, но в реальности все тухло. Дефолт из острой фазы просто перешёл в хроническую. С моей стороны проблемы из-за того, что, несмотря на рефлексию, я не могу избавиться от обиды на мужа за его поведение после родов и за мое собственное поведение мне стыдно.

(Она не опечаталась. Она действительно не может избавиться от обиды на мужа за свое собственное поведение)

Еще у П. неожиданно проблема с имиджем появилась, он очень сильно потолстел за последние 3 года — килограмм на 25 (был 75 стал 100) рост 180. Правда СЗ моя как женщины для него вообще ниже плинтуса видимо. Так что какие-то претензии к лишнему весу мужа просто неуместны.

(А главное, благодаря лишнему весу он не уходит от нее. Иначе давно нашел бы себе женщину другую)

В результате живем мы как соседи, хоть и спим в одной кровати снова, но секса нет, даже намеков, мы вообще не говорим на эту тему. Иногда П. гладит меня по голове, целует в щеку, но исключительно по дружески, и на этом все, никаких намеков на секс с его стороны нет. Я не доярю уже 2 года, с рождения ребёнка. Сначала не хотелось самой теперь прочитала блог и поняла что нельзя.

(Автор, зачем себя ограничивать? Моему блогу ваши жертвы не нужны. Можете доярить. Пусть вернется острый дефолт и случится развод)

Причем с имиджем у меня вроде не так все плохо, 60 кг (рост 165), стараюсь следить за собой. Но Поток совсем забит. Да я и сама чувствую, что энергии в ресурсе 0.

(И было всегда очень плохо все. Только сейчас аддикция может начать развиваться из-за усиленного общения с друзьями и из-за дыры в работе)

Сильно думала о разводе, материально я независима, потяну себя и сына, даже если и будет тяжело без мужа, я думаю, что справлюсь.

(Но она опять учитывает его алименты и помощь его матери. А куда они денутся? Сама, все сама)

Но потом я почитала ваши статьи на эту тему и стала сомневаться в целесообразности развода.

(Еще одна жертва моему блогу. Автор, да разводитесь на здоровье. Сына отцу оставьте, им все равно его мать занимается в основном, пока вы изо всех сил стараетесь общаться с друзьями)

СЗ мужа все ещё высока. И никакой принц на коне меня конечно не ждёт, тухло в ресурсе секса и любви будет также, а может и хуже. А муж вроде хочет совместного будущего, уговаривает меня брать совместную ипотеку. Секса очень не хватает, я пытаюсь отвлекаться, но безуспешно. Спящее либидо проснулось. Мне хреново, я не знаю что делать : раньше хоть было понимание багов и стратегия действий а теперь я в темноте снова — может всё-таки с кем-то другим получится и меня расслабит наконец на тему секса или ещё есть шанс на выход из сексуального дефолта ?

(Автор, конечно секс-онли на стороне вас расслабит на тему секса. Еще как. Как только найдете себе подходящего любовника, проснувшееся либидо проснется еще больше, будете бегать, высунув язык, за этим мужиком, а он будет убегать от вас с вашими проблемами, багами и вашим маленьким ребенком. Придется оставить сына отцу и свекрови, а самой устремиться на «прокачку секса». Вы ведь когда-то уже классно прокачали работу)

Спасибо, что дочитали.

Источник: Эволюция

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