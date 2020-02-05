В Махачкале школьник выжил, упав с девятого этажа

В Махачкале подросток выжил, упав с девятого этажа. Об происшествии СМИ рассказали представители пресс-службы МВД Республики Дагестан.
Как уточняется, ученик 9 класса одной из школ города упал с девятого этажа. Он выжил благодаря тому, что во время падения зацепился за кондиционер на 4 этаже здания.
Подростка доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, сообщает РИА Новости.
Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
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