Форс-мажор из-за коронавируса: предприниматели Амурской области подсчитывают убытки

В граничащей с Китаем Амурской области аграрии подсчитывают убытки. Уже сорваны сроки поставки в Поднебесную бобовых.

Амурская соя популярна в Китае благодаря высокому содержанию протеина, отсутствию ГМО, экологической чистоте. Ценят зарубежные партнеры и своевременность выполнения экспортных контрактов амурскими аграриями. С февраля многие сельскохозяйственные предприятия планировали начать сезон поставок бобовых. Но из-за закрытия международных пунктов пропуска в связи с коронавирусом сроки пришлось сдвигать.

"Мы думаем, что к началу марта границу откроют, и мы сможем работать более успешно. Нам нужно закрыть 2 тысячи тонн. На самом деле это небольшой объем — и по времени, и по всей ситуации. Но партнеры сказали: ждем открытия, стартуем и работаем", — рассказывает руководитель сельскохозяйственного предприятия Виктор Смородников.

Неустоек никто никому не выставляет. Все понимают — это форс-мажор. Предприниматель Александр Осипов занимается поставками из Китая детских колясок. Еще перед зимними праздниками, приехав в родной Благовещенск, решил остаться на каникулы. Но за новостями из Поднебесной, где живет и работает уже полтора года, внимательно следил.

"Так получилось, что мы успели вывезти партию товара до китайского Нового года. И вот сейчас коронавирус случился в пик, в самый китайский Новый год. Нам просто повезло. А как быть тем, кто не завез ничего? То есть сейчас можно сказать, что их бизнес под угрозой", — отмечает предприниматель Александр Осипов.

Убытки уже подсчитывают фирмы по доставке интернет-заказов из КНР. Они не могут сейчас работать. К не самому лучшему развитию событий готовятся и владельцы торговых точек.

"Китайские поставщики должны были начать работы 2 февраля. В связи с заболеваемостью отпуск продлен до 10 февраля. Ни китайские продавцы, ни фабрики, ни транспортные компании не работают. Многие магазины, которые ждут товары из Китая, несут финансовые убытки", — комментирует ситуацию сотрудница курьерской фирмы Евгения Иванова.

В туристических агентствах — тоже не лучшее время. Все рейсы на курорты и в санатории КНР отменены пока до 17 февраля. Те, кто покупал путевки заранее, пересматривают сроки или направления путешествий. Нередко и просят вернуть деньги.

"Мы сейчас ждем возврата денежных средств от туроператора. То есть все это проходит не так просто, потому что деньги у туроператоров находятся в авиакомпаниях и отелях. Поэтому туристы, по крайней мере наши, с большим пониманием к этому относятся, за что им спасибо", — говорит руководитель туристической фирмы Оксана Гаврилова.

Говорить о больших потерях для туристической сферы пока преждевременно, считают эксперты. Февраль — не самый популярный для отпусков месяц. Областные власти тем временем ведут мониторинг участников внешнеэкономической деятельности.

"Выявили тенденцию — безусловно, люди планировали с февраля, после китайских праздников, начинать активные поставки своей продукции. У нас уже есть подтвержденный уровень ожидания — порядка 70 тысяч тонн. Это не все. Мы еще занимаемся подсчетом, оценкой", — отмечает первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Параллельно прорабатывается вопрос об организации на границе временного грузового коридора примерно по той же схеме, как на днях вывозили из Китая людей. Он понадобится, если ситуация примет критические масштабы.

Источник: Вести

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