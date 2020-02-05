Наука: От упражнений разной интенсивности мозг активируется по-разному

В новом исследовании, опубликованном в журнале Brain Plasticity, ученые из Университетской клиники Бонна (Германия) впервые показали, что интенсивность упражнений по-разному влияет на функцию мозга.
Используя функциональную магнитно-резонансную томографию в состоянии покоя (Rs-fMRI), исследователи обнаружили, что упражнения низкой интенсивности запускают мозговые сети, связанные с когнитивным контролем и обработкой внимания, в то время как упражнения высокой интенсивности, в основном, активируют сети, участвующие в обработке эмоций.
В исследовании приняли участие 25 спортсменов мужского пола, которые между сеансами томографии занимались на беговой дорожке. В разные дни дни они выполняли упражнения либо с низкой, либо с высокой интенсивностью в течение 30 минут. Сканирование мозга выполнялось как до, так и после тренировки, с целью оценить функциональные связи различных областей мозга, которые ассоциируются с определенными поведенческими процессами. Участники также заполняли анкету для оценки позитивного и негативного настроя до и после тренировок.
«Мы полагаем, что функциональная нейровизуализация будет иметь большое значение для понимания взаимодействия между телом и мозгом. Новые методы позволяют нам заглянуть прямо в мозг спортсменов и, что еще важнее, понять динамические изменения в структуре и функциях мозга, связанные с переходом от сидячего к здоровому образу жизни», — комментируют авторы.
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