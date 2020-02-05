Джессика Манн испытала паническую атаку во время допроса по делу Вайнштейна

Джессика Манн испытала паническую атаку во время пятичасового допроса по делу Вайнштейна. Это было уже второе заседание, посвященное только актрисе.

Джессика Манн стала одной из возможных жертв Харви Вайнштейна. Она обвинила кинопродюсера в двухразовом изнасиловании и большом количестве сексуальных домогательств. 3 февраля в Нью-Йорке звезда давала показания в суде. Адвокат киномагната Донна Ротунно допрашивала актрису на протяжении пяти часов. В конце концов Манн не выдержала давления, пояснила о том, что у нее случилась паническая атака, и начала плакать. Судья был вынужден остановить уже второе заседание, посвящённое актрисе. Несмотря на это, в скором времени должно состояться еще одно.



Как стало известно, Джессика Манн едва ли смогла вспомнить, когда именно происходили домогательства. Адвокат пояснила о том, что в тот период актриса состояла в отношениях с мужчиной, но ничего ему об этом не рассказывала. Кроме того, она посылала Вайнштейну электронные письма, в одном из которых поблагодарила его за поддержку и за то, что она научилась «быть женщиной». Оказалось, Манн согласилась на «договорные отношения» с киномагнатом, чтобы не ощущать себя жертвой изнасилования.

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