СМИ назвали фамилию задержанного на взятке в 2 млн грн чиновника секретариата Кабмина Украины

Чиновником секретариата Кабинета Министров Украины, которого за вымогательство и получение взятки задержали правоохранители, является начальник управления административных зданий хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабмина. Об этом 4 февраля сообщил источник УНН.
«Задержали Новосела, начальника управления административных зданий», – сказал собеседник агентства.
Сегодня Государственное бюро расследований (ГБР) проинформировало о задержании чиновника секретариата Кабмина. По данным правоохранителей, чиновник через посредника требовал от представителя субъекта предпринимательской деятельности 2,5 млн грн за подписание актов выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику. Задержание прошло при передаче 2 млн грн.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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