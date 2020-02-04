«Суд» в Крыму снял судимость с фигуранта «дела 26 февраля» Дегерменджи

Судья подконтрольного России «Судакского городского суда» Михаил Иванов принял решение об отмене условного осуждения до истечения испытательного срока в отношении фигуранта «дела 26 февраля» Мустафы Дегерменджи, сообщает 4 февраля «Крым.Реалии».

Мать Мустафы Алие Дегерменджи рассказала изданию, что российский прокурор не возражал против снятия судимости.

«Приговор вступит в законную силу в течение 10 дней. Честно сказать, не ожидала даже. Эмоции зашкаливают. Мы, едя туда, думали, что так быстро не закончится. Потому что дело большое, там были и пострадавшие. Но когда они зашли в суд и почти сразу вышли, я, конечно, не ожидала. Мы ехали в машине домой, и я просто не могла сидеть на месте. Я сейчас очень хочу, чтобы каждая мама, сестра, жена, дочка ощутили то же самое, что и я. Это непередаваемое чувство, когда твой сын наконец-то свободен!» – добавила она.

Адвокат Айдер Азаматов пояснил, что «суд» не снял обвинения в отношении Дегерменджи, а лишь освободил его раньше срока, который «он должен был находится под условным сроком».

«По законодательству, лицо отбывшее половину условного срока по данной статье имеет право на условно-досрочное освобождение. Здесь ни в коем случает суд не снял с него обвинения никакие, потому что он был осужден, его не оправдали, а лишь раньше освободили срока», – рассказал Азаматов.

По его словам, теперь с Дегерменджи сняты ограничения, он может выезжать за пределы Крыма.

«Конечно, у него судимости уже не будет, она у него снята, но тут трактовку нужно понимать: снята судимость, а не обвинения. Обвинения с него никто не снимал», – добавил Азаматов.

26 февраля 2014 года, еще до оккупации полуострова Россией, возле крымского парламента в Симферополе проходили два митинга: на одном были крымские татары, которые выступали за единство Украины, на другом – сторонники присоединения полуострова к России. На акции произошли столкновения, два человека погибли.

Суд над группой крымскотатарских активистов Али Асановым, Мустафой Дегерменджи, Эскендером Кантемировым, Эскендером Эмирвалиевым, Талятом Юнусовым, Арсеном Юнусовым и Эскендером Небиевым за участие в митинге 26 февраля 2014 года начался в 2015 году. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Талят Юнусов и Небиев пошли на сделку со следствием и признали вину с условием, что их показания не будут служить доказательством в делах других фигурантов «дела 26 февраля». В декабре 2015 года Юнусова приговорили к трем с половиной годам условно, а Небиева – к двум годам условно.

Для Асанова и Дегерменджи обвинение просило пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Для остальных – три с половиной года условно с испытательным сроком два года. «Суд» три раза переносил оглашение приговора.

19 июня 2018 года «Центральный районный суд» оккупированного Симферополя назначил Асанову четыре с половиной года условно с испытательным сроком четыре года, Дегерменджи – четыре с половиной года с испытательным сроком три года, Кантемирову и Юнусову – четыре года условно с испытательным сроком три года, Эмирвалиеву – три с половиной года условно с испытательным сроком три года.

В МИД Украины «приговоры» назвали ничтожными.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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