Мнение: Уточнения и адаптация

Посол Франции на Украине высказал позицию своей страны, что Минские соглашения должны быть уточнены, в частности, порядка и сроков их реализации. В декабре после нормандской встречи в Париже Меркель также высказалась за адаптацию соглашений "к реалиям". Наконец, буквально на днях помощник Зеленского сообщил, что в октябре на территории Украины, включая Донбасс, должны быть проведены местные выборы, но к этому моменту граница между Россией и Украиной должна быть полностью передана под контроль украинской пограничной службе.

Суть всех высказываний понятна — речь идет о перестановке местами сегодняшнего положения "сначала выборы — потом граница". Эта ситуация принципиальна, так как в сегодняшнем формате у Кремля есть возможность на некоторое время иметь у власти в Донецке и Луганске даже после передачи территорий Киеву своих марионеток. В случае передачи границы до выборов шансов у нынешних не будет вообще.

Дело здесь не только в политике, но и в экономике. За пять лет произошло перераспределение собственности на Донбассе, причем оно произошло по "временной схеме" — никто ничего развивать не собирается, активы беспощадно разворовываются, а нынешняя донецко-луганская власть служит административным прикрытием этого воровства. Ключевым игроком здесь является один из бывших украинских олигархов, который имеет доверенность от российских оргпреступных группировок на разграбление территории. Ополчение Донбасса (которое давно уже не ополчение) обеспечивает силовое прикрытие грабежа территории. Вслух, конечно, говорится о независимости и свободе, разных-всяких идеалах, но по сути, сами дончане сегодня охраняют тех, кто оставит их регион в виде выжженной пустыни и обеспечивают этот грабеж. Впрочем, после поражения восстания летом 14 года другого, наверное, и быть не могло.

Все участники Минских соглашений ждут, когда согласие на "адаптацию" Минских договоренностей даст Кремль. У Кремля же ситуация не ахти — Украина полностью победила в газовой войне, сохранив транзит, да еще на фактически кабальных для Газпрома условиях, Германия держит Кремль условиями, в которых будет функционировать Северный поток-2 после его гипотетической достройки. Подписанная в Париже в декабре 19 года капитуляция Кремля была вынужденной и исходила как раз из существования этих двух угроз, на которые Кремлю отвечать нечем.

Понятно, что кто-нибудь, укушенный телевизором, и мечтает о танковых клиньях и путинских могучих ударах, но будем откровенны — если что-то по-тихому отжать и цап-царапнуть — то это к нашему Лидеру. С неизменным рассказом о том, что нас там нет и военную форму можно купить в любом военторге. Ну, и какой-нибудь тупенький анекдот сверху. Про бабущек, дедушек или как размножаются червячки.

В открытую — нет, у Отца нации такой опции в поведении нет. Только тихо скрысятничать. Сегодня такой возможность ему уже не дадут.

Крайне вероятно, что помимо газовых условий, которые Кремль был вынужден выполнить в декабре 19 года, есть и политические, связанные с Донбассом. Их время должно наступить уже достаточно скоро, не позже весны этого года. Скорее всего, нам объяснят, что Путин пошел навстречу партнерам и согласился на ничего не значащие технические поправки к Минским договоренностям. Но именно эти поправки и являются ключевыми в вопросе решения проблемы Донбасса в рамках той стратегии, которую упорно продвигает все пять лет Запад.

Ситуация очень сильно напоминает кувейтскую авантюру Саддама Хусейна. Чтобы он ушел из Кувейта, потребовалось проводить операцию "Буря в пустыне". С Путиным обойдутся без войны, но по политическим последствиям ситуация ничем не отличается. Поражение всегда выглядит одинаково. Ну, а затем, как мы помним, у Саддама Хусейна была программа "Нефть в обмен на продовольствие". С известным завершением.

Источник: Эль Мюрид

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