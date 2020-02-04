США задумались о выходе из соглашения ВТО по госзакупкам

США задумались о выходе из соглашения ВТО по госзакупкам

04.02.2020, 23:37, Новости дня

В Белом доме рассматривают возможность выхода США из соглашения ВТО по правительственным закупкам, сообщают источники.

В Вашингтоне изучают возможность выхода из соглашения, если оно не будет изменено в соответствии с требованиями США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Соглашение ВТО по правительственным закупкам открывает рынок госзакупок для иностранных компаний. Кроме того, одна из целей соглашения – сделать госзакупки прозрачнее.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о несправедливости ВТО по отношению к США.



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