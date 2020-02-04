Пять стран потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого самолета МАУ

Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция требуют от Ирана передать черные ящики самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», сбитого вблизи Тегерана 8 января. Об этом сообщило министерство иностранных дел Канады по итогам телефонной конференции представителей пяти государств.

«Все страны обеспокоены тем, что Иран отказался выдать черные ящики. Приложение 13 Конвенции о гражданской авиации требует, чтобы это было сделано без промедления», – сказано в заявлении.

Тегеран должен передать черные ящики, чтобы показать свою готовность предоставлять полный и прозрачный отчет по расследованию авиакатастрофы, подчеркивается в релизе. Страны согласились с необходимостью оказывать давление на Иран для получения такого отчета.

Кроме того, участники конференции выразили готовность прийти к согласию по юридическим вариантам переговоров с Ираном о его ответственности за катастрофу с целью добиться справедливости и выплаты компенсаций семьям жертв.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Изначально власти Ирана настаивали на технической неисправности или несчастном случае как главной причине крушения, однако 11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными. В ведомстве утверждали, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты «Тор-М1» класса «земля – воздух» были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

ТСН 2 февраля опубликовала расшифровку переговоров диспетчерской вышки аэропорта Тегерана и пилота рейса EP3768 иранской авиакомпании Iran Aseman Airlines, которые велись утром 8 января 2020 года, в день крушения самолета МАУ.

Как следует из расшифровки, рейс EP3768 Шираз – Тегеран выполнял посадку около 6.20 8 января, почти одновременно со взлетом украинского борта. Пилот иранского рейса сообщил диспетчеру, что видел след от полета ракеты, а затем взрыв в воздухе.

Директор по расследованию авиационных происшествий в Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар 3 февраля заявил, что из-за утечки данных в украинские СМИ Иран больше не станет делиться с Украиной информацией о ходе расследования.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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