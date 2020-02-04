Боевикам в Идлибе дали последний шанс сложить оружие

Сирийский генштаб дает боевикам в провинции Идлиб последний шанс сложить оружие, войска Сирии готовы отразить любую атаку Турции, сообщил сирийский военный источник.

Источник РИА «Новости» заявил, что продолжается операция против террористов, которые атакуют мирное население, используя гражданских в качестве живого щита «в городе Саракиб и районе Телль-Тукан».

Как сообщил источник, сирийская армия «пытается дать последний шанс боевикам и сохранить жизнь осажденных мирных жителей». Войска получили приказ позволить боевикам «сдать оружие», если те «решатся не полагаться на поддержку турецких сил».

Источник подчеркнул, что силы Турции находятся в Сирии «в качестве агрессора». При этом «закончены приготовления к немедленному ответу на любую агрессию» турецких сил.

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