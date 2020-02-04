Оксана Федорова рассказала об отношениях с Дональдом Трампом

Оксана Федорова, посетив шоу Аллы Довлатовой на «Русском радио», пояснила о себе интересные факты. Модель призналась, что после победы на «Мисс Вселенная», у нее завязались дружеские отношения с Дональдом Трампом.

Он инициировал ее участие в шоу Говарда Стерна. В эфире Федоровой довелось отвечать на каверзные вопросы ведущего, что вызвало скандал. В силу молодости модель не понимала подноготную шоу-бизнеса, где, «чем чернее пиар, тем лучше». Победительнице международного конкурса красоты объясняли, как ей повезло попасть на такой престижный телепроект, что в вопросах нет ничего страшного, но она не хотела с этим мириться.

Федорова после шоу очень сдружилась с Дональдом Трампом, у которого на тот момент только начинались отношения с будущей супругой Меланией. Политик познакомил россиянку с возлюбленной. Он произвел на модель впечатление сильного человека, прекрасного семьянина и заботливого отца, обожающего своих детей.



На вопрос Довлатовой, повезло ли США, что именно Трамп стал президентом, модель ответила: «Могло быть и хуже».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет