В Верховную Раду проходят четыре партии – опрос группы «Рейтинг»

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, их бы снова выиграла партия «Слуга народа». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в январе Социологической группой «Рейтинг».

За «Слугу народа» проголосовали бы 42,2% тех респондентов, которые намерены идти на избирательный участок и определился с выбором.

Самый высокий уровень поддержки правящей партии наблюдается на юге Украины (39%), самый низкий – на востоке (22%).

5-процентный барьер для попадания в украинский парламент преодолели бы также партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (13,5%), «Европейская солидарность» (9,5%) и «Батьківщина» (8,1%).

Рейтинг партии «Сила и честь» – 3,6%, «Голоса» – 3,4%.

12,4% опрошенных не намерены идти на парламентские выборы в случае их проведения.

Инфографика: ratinggroup.ua

Социологическое исследование проводилось с 22-го по 26 января. Методом личного формализованного интервью было опрошено 2500 человек. Статистическая погрешность не превышает 2%.

На внеочередных парламентских выборах в 2019 году «Слугу народа» поддержали 43,16% избирателей, «Оппозиционную платформу – За жизнь» – 13,05%, «Батьківщину» – 8,18%, «Европейскую солидарность» – 8,1%, «Голос» – 5,82%. Другие партии набрали меньше 5%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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