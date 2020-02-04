Мнение: Как лишают «едрочленства»

Новости «Единой России».
В Ивановской области арестован заместитель директора школы № 37 Павел Покровский. Его обвиняют в педофилии, сексуальном насилии, вовлечении учеников в распитие алкоголя.
То, что на преступлении попался член «Единой России», нас не удивляет. Не в первый раз.
Интересно другое. Поскольку преступления отдельных «едроссов» — не редкое исключение, а частое явление, то эта организация выработала порядок, как ей поступать в случае очередного уголовного дела.
На сайте ивановской «Единой России» говорится, что «во всех случаях, связанных с проведением следственных мероприятий в отношении членов «Единой России», применяется такая мера, как приостановление членства в партии».
Четкие ребята. То есть, органам верят изначально. Обвинили, а твои соратники-«едроссы» тебя уже «приостановили».
Кстати, в случае с ивановским «едроссом» Покровским его сначала «приостановили», а затем быстро исключили. «Едрочлены» заполнили пустое пространство, сомкнули свои ряды и мрачно пошли дальше – воевать за бюджет, должности и награды.
Что-то подсказывает, что потери уголовного характера эта структура понесет еще не раз. Но им не привыкать.
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Источник: СерпомПо
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