Вести.net: ФАС обяжет Apple, Google и Microsoft предустанавливать российские приложения

Федеральная антимонопольная служба хочет обязать Apple, Google и Microsoft предустанавливать российские приложения. По данным издания «Коммерсант» ведомство ставит разработчиков операционных систем в один ряд с производителями смартфонов, планшетов и компьютеров, чтобы они отвечали за предустановку российских приложений и программ. Более того ФАС предлагает, чтобы американские компании Apple, Google и Microsoft обеспечили возможность полного удаления всех предварительно установленных программ, в том числе собственных, если это не препятствует нормальной работе устройств.

В ведомстве подтвердили журналистам, что такие идеи обсуждаются и вроде бы уже в начале февраля представители ФАС отдадут предложения на рассмотрение Правительства, чтобы оно разработало проект закона вместе с внесением подзаконных актов. Интересно, что с идеей дать пользователям возможность удалять предустановленные приложения за исключением сервисных ФАС выступала полтора года назад, но тогда проект так и не был согласован.

Сейчас, когда Владимир Путин подписал законопроект о предустановке российского ПО на мобильные устройства и компьютеры ведомство решило возродить эту идею и попробовать реализовать ее еще раз. При этом все меньше времени остается до 1 июня, когда закон вступит в силу, а требования по предустановке окончательно не сформулированы. Пока предполагается, что отечественное ПО будет прописываться в устройствах поэтапно. По данным «Коммерсанта» в этом году на устройства надо будет ставить отечественные карты и поиск, следующим антивирус, приложение «Госуслуг» и социальные сети. За это будут отвечать производитель или по договоренности с ним дистрибьютеры и ритейлеры.

Жалобы на онлайн мошенников предлагают собирать на госуслугах. Генеральная прокуратура разрабатывает концепцию такого специального сервиса для российских пользователей. Это будет отдельный портал или сервис на сайте госуслуг для сбора информации о кибермошенничествах в финансовой среде. Как отмечает газета «Коммерсант» сейчас в РФ нет механизма подачи гражданами сообщений о правонарушениях в интернете. Подробности — в программе Вести.net.

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Вести.Hi-tech

Источник: Вести

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