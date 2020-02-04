Украина выиграла апелляцию в ВТО в споре с Россией по вагонам

Украина выиграла апелляцию в ВТО в споре с Россией по вагонам

04.02.2020, 23:06, Новости дня

Украина выиграла апелляцию по обжалованию решения Всемирной торговой организации (ВТО) о запрете Россией экспорта украинских вагонов и железнодорожного оборудования. Решение апелляционного органа ВТО опубликовано 4 февраля на сайте организации. 

Апелляционный орган рекомендовал органу по разрешению споров ВТО (DSB) потребовать от России привести в соответствие с требованиями международного соглашения о технических барьерах в торговле ограничения на импорт украинского железнодорожного оборудования.

При этом в решении указано, что Украина не смогла в полной мере подтвердить, что Россия систематически препятствовала ввозу украинской железнодорожной продукции на ее территорию. 

Апелляция поддержала большинство требований Украины, отклонив все требования РФ, сообщила в Facebook бывший торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Перемога! Вітаю Україну з перемогою в Світовій Організації Торгівлі у справі проти Росії щодо заборони імпорту вагонів і…

Posted by Nataliya Mykolska on Teisipäev, 4. veebruar 2020

5 апреля ВТО опубликовала решение группы арбитров по поводу спора России и Украины из-за введенных Москвой ограничений на транзит украинских товаров в Казахстан и Кыргызстан через территорию РФ. В ВТО сделали вывод, что РФ не нарушила ни генеральное соглашение по тарифам и торговле за 1994 год, ни документ о присоединении к ВТО.

Специальные меры по контролю действуют в России с 1 января 2016 года. Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ установил, что транзитные автомобильные и железнодорожные грузоперевозки из Украины через российскую территорию осуществляются только с территории Беларуси. 

Это решение руководства РФ стало реакцией на начало действия с 1 января 2016 года зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом. Первоначально запрет касался только поставок в Казахстан, а с июля 2016 года транзитные ограничения распространили на Кыргызстан.

В декабре 2018 года Путин продлил действие указа до 1 июля 2019 года. 

Украина неоднократно призывала Россию отменить ограничения на транзит в рамках ВТО. 

С просьбой создать группу арбитров Украина обратилась в ВТО 9 февраля 2017 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика