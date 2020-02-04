На международном театральном фестивале в Ростове покажут спектакли на военную тему

На международном театральном фестивале в Ростове покажут спектакли на военную тему

04.02.2020, 23:06, Новости дня

На международном театральном фестивале в Ростове покажут спектакли на военную тему. Масштабное культурное мероприятие приурочено к юбилею Великой Победы и состоится в апреле, передает ГТРК "Дон-ТР".

На фестиваль "Завтра была война" приедут коллективы из разных городов и стран. Ожидаются гости из двух столиц. Москву представит театр "Современник", "На Покровке", Российской армии, театр имени Чехова. Из Северной столицы свои работы привезут театр на Фонтанке и театр имени Ленсовета. Также планируется участие Иркутского академического драмтеатра имени Охлопкова, Белгородского драмтеатра имени Щепкина и театра Белорусской армии из Минска.

Местом показов станет большая и малая сцены Ростовского драматического театра имени Горького. Полную афишу можно будет найти на его официальном сайте чуть позже. Театральный фестиваль пройдет в рамках Донского культурного марафона.

Текст:
ГТРК "Дон-ТР"

Источник: Вести



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