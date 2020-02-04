Футболисты «Монако» обыграли «Анже» и без голов Головина

В чемпионате Франции завершился матча 23-го тура регулярного чемпионата страны между "Монако" и "Анже". Монегаски на домашнем стадионе добились победы над соперником со счетом 1:0. Российский полузащитник хозяев поля Александр Головин результативными действиями не отметился.
Россиянин вышел в стартовом составе "Монако" и отыграл все 90 минут. Единственный гол был забит на 18-й минуте. Его автором стал черногорский форвард монегасков Стеван Йоветич.
Футболисты "Монако" прервали четырехматчевую безвыигрышную серию, поднявшись с 32 очками на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции. "Анже" занимает 13-е место, имея в активе 30 баллов.
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