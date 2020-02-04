В Украине спасатели просят водителей в ближайшие дни не выезжать из городов

4 февраля глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин призвал водителей в ближайшие дни воздержатся от выезда за пределы населенных пунктов без крайней необходимости. Обращение он опубликовал в Facebook.

«В связи с объявлением штормового предупреждения, призываю водителей и руководителей автотранспортных предприятий воздержаться от поездок за пределы городов до момента ослабления и прекращения осадков и явлений в период с 7 по 9 февраля», – написал он.

Чечеткин добавил, что существенное осложнение погодных условий ожидается 5-го и 6 февраля на территории всей страны.

«Значительные дожди с переходом в мокрый снег, метели, гололедица на дорогах и порывы ветра с высокой вероятностью будут приводить к нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах, осложнять работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства в центральных, восточных, южных областях, в Кировоградской, Днепропетровской областей, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей, а также в Киеве», – отметил он.

Звертаюся до усіх, хто довго та, не втрачаючи надії, чекав, що в Україну все ж таки прийде зима. 5-6 лютого очікується… Posted by Микола Чечоткін on Teisipäev, 4. veebruar 2020

«Интерфакс-Украина» пишет, что на заседании госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было поручено обеспечить работу пунктов обогрева, особенно в восточных областях, где ожидается самое большое снижение температуры, а также своевременно привлекать снегоуборочную технику.

Кроме того, было обращено внимание Киевской городской государственной администрации на необходимость своевременно ограничивать въезд в город тяжеловесного транспорта.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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