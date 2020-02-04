Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Владимир Путин обсудил по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обострение обстановки в Идлибе. Как заявил пресс-служба Кремля, президент РФ обратил внимание Эрдогана на активизацию террористов в Сирии, нападения которых привели к множеству жертв среди мирного населения.

Лидеры подчеркнули необходимость неукоснительно выполнять двусторонние договоренности по Идлибу и наращивать совместные усилия по нейтрализации экстремистов. Кроме того, условились принять меры для того, чтобы повысить координацию действий в Сирии, передает телеканал "Россия 24".

Источник: Вести

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