ЕСПЧ присудил 29 россиянам более 835 тысяч евро за пытки в полиции

ЕСПЧ присудил 29 россиянам более 835 тысяч евро за пытки в полиции

04.02.2020, 23:05, Новости дня

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 4 февраля обязал Россию выплатить компенсацию суммарно 29 гражданам, которые жаловались на пытки в полиции, ОБЭП и других органах МВД. Три постановления опубликованы на сайте суда (1, 2, 3). ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили в отношении них статью 3 европейской конвенции о запрете пыток. Россию обязали выплатить пострадавшим более 835 тысяч евро, включая компенсацию судебных издержек.

О пытках электрическим током рассказали 14 человек. Шесть человек душили полиэтиленовым пакетом, двоих – противогазом, остальные заявляли о побоях и других пытках. Нескольким задержанным угрожали изнасилованием со стороны силовиков и обещаниями пытать их семьи.

Согласно жалобе Виктора Онипенко из Астраханской области, полицейские били его током по мокрой голове и ушам, требуя признаться в убийстве.
В заявлении жителя Татарстана Рафаэля Зарипова указано, что сотрудники полиции наносили ему удары током в зубы, в область половых органов и живот. Кроме того, мужчину заковали в наручники и подвесили на перекладине, прижав его голову к ногам. 
Житель Дагестана Биярслан Акаев рассказал, что его вывезли в лес, где били электрошокером и допрашивали. В результате он был вынужден признаться в пособничестве участнику незаконного вооруженного формирования и в незаконном хранении оружия и боеприпасов. В СИЗО у Акаева диагностировали многочисленные кровоподтеки и гематомы, но следователи не нашли оснований для уголовного преследования сотрудников полиции. 
Тюменец Евгений Панченко написал в заявлении, что его приковали наручниками к кровати и душили полотенцем, требуя признательных показаний.
По словам жителя Северной Осетии Магомеда Кодзоева, его били током, бутылками с водой и резиновыми дубинками, а также милиционеры втыкали ему иголки под ногти.
Житель Татарстана Айрат Ситдиков, фигурант дела о так называемом «чистопольском джамаате», утверждает, что ему связали ноги и на протяжении нескольких часов пытали током, в том числе в области гениталий. Несмотря на наличие травм, СК отказался возбуждать уголовное дело в отношении полицейских.

На пытки в ЕСПЧ также жаловались жители Воронежа, Санкт-Петербурга, Орловской области, Оренбурга и других регионов России. 

В прошлом году Европейский суд по правам человека уже обязал Россию выплатить 135 тысяч евро восьми пострадавшим по делам о пытках. При этом, по данным опроса социологической службы «Левада-Центр», каждый десятый россиянин сталкивался с пытками со стороны представителей правоохранительных органов.

 



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