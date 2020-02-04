Музей Холокоста Яд Вашем извинился за прокремлевские «исторические ошибки» в видео на форуме с участием Путина

Израильский музей памяти жертв Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме принес извинения за то, что материалы, представленные на Всемирном форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря смерти Освенцим, искажали исторические факты о роли СССР во Второй мировой войне. Это признание содержится в письме Яд Вашем, которое было направлено работниками музея в газету Haaretz.

Форум прошел на территории Яд Вашем в Израиле 23 января, в 75-ю годовщину освобождения нацистского лагеря смерти Освенцим на территории Польши. В нем приняли участие президент России Владимир Путин, вице-президент США Майк Пенс, президент Франции Эммануэль Макрон и другие высокопоставленные политики. Во время их выступлений на экранах в музее показывались видеопрезентации о Холокосте и Второй мировой войне.

При этом в этих материалах не упоминались ни преступления Советского Союза во время Второй мировой войны, ни ответственность властей СССР за ее начало. Также ничего не было сказано про раздел Польши между СССР и Германией в 1939 году в результате пакта Молотова-Риббентропа, а на представленных картах неверно были указаны границы Польши и ее соседей и не содержалось никаких отсылок к Украине, находящейся в конфликте с нынешними российскими властями, перечисляется в письме Яд Вашем.

Информация, представленная на мероприятии, в котором приняли участие десятки мировых лидеров, содержала «неточности» и «частичное изложение фактов», что «создало несбалансированное впечатление», признают в музее. Haaretz отмечает, что в письме Яд Вашем фактически признает, что допустил искажение исторических фактов в угоду политическим и дипломатическим интересам Путина.

Как следует из письма, организацией форума занимался Моше Кантон, президент Европейского еврейского конгресса. У него тесные связи с Путиным, а журнал Forbes оценивал состояние Кантона в 2018 году в $3,7 млрд, ставя его на 29-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России.

Путин незадолго до форума несколько раз заявлял, что СССР не был виноват в развязывании Второй мировой войны, обвинил Польшу в сотрудничестве с Германией при разделе Чехословакии и фактически оправдал советское вторжение в Польшу в сентябре 1939 года. Также он заявлял, что пакт Молотова-Риббентропа был большим успехом советской дипломатии. Эти высказывания Путина вызвали резкую реакцию Польши и споры в российском обществе.

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