Кристин Бринкли в день 66-летия выпрыгнула из торта в купальнике

На днях Кристин Бринкли отпраздновала свой день рождения, выпрыгнув из торта в купальнике. Отмечается, это шоу знаменитая модель показала в день 66-летия.
Кристин Бринкли уже несколько десятилетий приковывает внимание фанатов. Звезда выглядит намного старше своих лет, и, по её собственному признанию, её жизнь насыщенна различными событиями. На личной странице в социальной сети Instagram модель рассказала, как прошёл небольшой временной отрезок времени, перечислив всё самое важное за этот период. Артистка приняла участие в нескольких телевизионных проектах, а также вернулась к своим образам, сыгранным на Бродвее, великолепно их повторив. Кроме того, знаменитость ухаживала за собственными виноградниками и стала свидетельницей начала карьеры своих детей. Даже в день 66-летия артистка сумела проявить себя и быть в центре внимания не только из-за статуса именинницы, но и благодаря эффектному представлению. Кристин Бринкли выпрыгнула из торта в купальнике, поразив всех своей красотой.
Фанаты любят модель именно за её весёлый характер. Именно эта черта позволяет звезде сохранить молодость, а не косметические процедуры. Сама виновница торжества на мероприятии заявила, она полна жизни, и её не терпится узнать, что же наступивший год ей готовит нового.
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