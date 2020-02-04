Эрдоган позвонил Путину из-за обострения в Идлибе

Телефонный разговор главы российского государства Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялся по инициативе турецкой стороны, сообщил Кремль.

Лидеры РФ и Турции «подробно рассмотрели ситуацию» в Сирии и выразили «обеспокоенность обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации».

Путин указал на «резкую активизацию» террористов, жертвами которых стало мирное население, сообщается на сайте Кремля.

В ходе переговоров была «подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения договоренностей по Идлибу». Они предусматривают «наращивание совместных усилий» по борьбе против террористов.

Путин и Эрдоган договорились «принять безотлагательные меры», чтобы усилить координацию действий в Сирии.

Москва и Анкара выразили поддержку сирийскому Конституционному комитету.

Кроме того, обсуждалась ситуация в Ливии.

Напомним, администрация турецкого лидера сообщала, что Эрдоган сообщил о готовности Турции «самым жестким образом использовать право на самооборону».





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