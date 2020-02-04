В Киеве Помпео сказал, что «Крым потерян» – СМИ

Во время визита в Киев в конце января государственный секретарь США Майк Помпео говорил о «потере» Крыма Украиной. Об этом 4 февраля сообщает НВ со ссылкой на одного из участников встречи с Помпео по поводу Крыма.
«Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать», – цитирует американского дипломата собеседник издания.
Источники НВ считают, что среди приоритетов Помпео не было проведение международной конференции по крымскому вопросу, о чем говорили на встрече.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Официально США не признают аннексии Крыма Россией.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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