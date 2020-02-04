Коломойский шантажирует Зеленского, Офис президента пугает фракцию “Слуги народа” перевыборами. Главное из Telegram-каналов

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Офис президента шантажирует фракцию “Слуги народа”

Бывший внефракционный нардеп Борислав Береза со ссылкой на двух представителей “Слуги народа” заявил, что фракцию пропрезидентской партии “пугают тем, что, если не проголосуют за императивный мандат, осенью будут внеочередные выборы”.

“Всякие брагары, иванисовы, богуцкие, яременки, юраши, яськи и другие нули понимают, что это – возвращение в исходное додепутаское состояние, ведь шанс повторно избраться у них отсутствует, поэтому готовы голосовать за что угодно, лишь бы их оставили депутатами. Но те, кто пользуются мозгами, а не эмоциями, понимают, что никакого роспуска не будет. Потому что после всех зашкваров шансы на большую партию власти равны нулю. А при грамотном освещении всех факапов, совершенных депутатами “Слуги народа», и 25% будут для них счастьем. Поэтому Банковая на перевыборы не пойдет”, – считает Береза.

Коломойский шантажирует Зеленского

Экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко считает голосование за отмену мажоритарной системы выборов и сокращение количества депутатов Верховной Рады с 450 до 300 свидетельством того, что бизнесмен Игорь Коломойский “продолжает шантажировать” президента Украины Владимира Зеленского.

“Голосование стало еще одним примером саботажа, который устроил Коломойский Зеленскому. За поправки не голосовали депутаты группы Коломойского как в “Слуге народа” (Дубинский, Василевская-Смаглюк, Бужанский), так и в группе “За будущее” (Палица, Батенко, Константкевич). Из “Слуг народа» проголосовали только 197 депутатов. Также голоса не дали фракции Порошенко, Тимошенко и Голос. Решение принято 236 голосами благодаря фракции [“Оппозиционная платформа – За жизнь”] Медведчука-Бойко”, – написал Лещенко.

Узаконенный янтарь

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что законопроект №2241, принятый сегодня Верховной Радой во втором чтении, будет способствовать “легализации добычи янтаря и выведению его из тени”.

Зеленский устал быть нянькой

Telegram-канал “Легитимный” утверждает, ссылаясь на источник в Офисе президента, что президент Владимир Зеленский может назначить досрочные выборы в Верховную Раду на осень этого года, “если нардепы не проголосуют за важные для Зеленского законопроекты и продолжат набивать себе цену”.

“Президент устал от вечных интриг, скандалов, зашкваров. В ОП иногда шутят, что Зеленский это “нянечка для [депутатов от “Слуги народа”], которые, как дети в садике, разбились на группы по интересам и устраивают драчки и скандалы”, – говорится в сообщении.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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