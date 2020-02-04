Во Франции убит чеченский оппозиционный блогер

В отеле города Лилль на севере Франции жестоко убит чеченский блогер и критик главы Чечни Рамзана Кадырова Имран Алиев, сообщают СМИ. В медиа со ссылкой на заявление местной полиции называют преступление политически мотивированным и заказным.

По данным Le Monde, Имрану Алиеву (он же «Мансур Старый») нанесены множественные ранения в области грудной клетки. Согласно другим источникам, блогеру предварительно подсыпали снотворного и зарезали во сне.

Алиев имел статус политического беженца в Бельгии и предположительно был специально выманен во Францию. В преступлении подозревается прибывший из России в сопровождении двух человек соотечественник убитого. Арестов пока не произведено. Как полагает следствие, главный подозреваемый успел покинуть Европу и находится в Чечне.

Как передает «Кавказский Узел», Тумсо Абдурахманов, чеченский блогер, получивший убежище в Польше, возможным убийцей называет лицо, работающее на высокопоставленного чеченского чиновника Адама Делимханова из близкого окружения Кадырова.

В свою очередь, издание «Кавказ.Реалии» подчеркивает, что убийство Имрана Алиева стало для чеченской диаспоры в Европе очередным поводом для беспокойства за собственную безопасность, поскольку на континенте в разные годы совершена целая вереница подобных преступлений.

Опрошенные Русской службой «Голоса Америки» правозащитники, хорошо знакомые с ситуацией в Чечне, склоняются к мысли, что следы преступления во Франции ведут в Грозный.

По словам сопредседателя Московской Хельсинской Группы (МХГ) Валерия Борщева, подозрения, что многие громкие убийства чеченцев в Европе, совершаются по прямому указанию Рамзана Кадырова, вполне обоснованы. Как представляется правозащитнику, это в его стиле.

«Тем самым он хочет запугать прежде всего чеченскую диаспору на Западе, что они от него никуда не скроются, что он их везде достанет, – добавил Валерий Борщев. – Это очень похоже на продолжение европейской серии убийств политических противников (главы Чечни).

Напомним, в января 2009 года в центре Вены среди бела дня был застрелен Умар Исраилов, бывший охранник Кадырова, ставший его непримиримым критиком. По данным СМИ, киллер скрылся в Чечне. Целый ряд подобных преступлений совершены в Турции, где в разные годы убито 9 человек, а также в Украине и совсем недавно в Берлине.

Сопредседатель МХГ думает, что Кадыров таким образом дает понять, что будет мстить всем тем, кто публично выступает против него: «Разумеется, это направлено и внутрь республики. Там эти преступления вызывают громкий резонанс, что не удивительно. Все делается для того, чтобы жители Чечни осознали: спорить с Кадыровым, тем более критиковать его, крайне опасно, и может стоить жизни».

Председатель национальной общественной организации «За права человека» Лев Пономарев не сомневается, что подобные убийства будут множиться и дальше, причем как в Европе, так и на территории России. По его мнению, это акции устрашения.

«Ясно, что такого рода убийства совершают сторонники Кадырова, – считает он. – Они физически уничтожали своих оппонентов и в Москве (взять хоть братьев Ямадаевых), и за границей. Мотивы здесь очевидны – месть».

Вообще сама республика расколота, констатирует Лев Пономарев: «Есть ощущение, сложившееся из разговоров с чеченцами, что власть Кадырова держится на страхе, а не уважении. Напряжение среди населения серьезное, и в какой-то момент ситуация может просто взорваться. Конечно, если “всякие блогеры” будут подогревать недовольство Кадыровым, то, по логике тоталитарного лидера, их надо убирать с дороги любым способом».

Кроме того правозащитники сошлись на том, что Кремль, несмотря на то, что именно он несет главные имиджевые потери в описываемых случаях, не способен унять главу Чечни.

Как представляется Валерию Борщеву, Кремль ничего не может ничего поделать с Кадыровым, поскольку между ними существует определенная договоренность: «Она заключается в том, что глава Чечни сохраняет порядок в республике, а каким образом он этого добивается, никого не волнует. Сам Кремль не может гарантировать стабильность там, и прекрасно понимает это. В этом смысле Кадыров очень удобен. Очевидно, он сам запросил такую цену».

В любом случае глава Чечни поощряется безнаказанностью со стороны федеральных властей, резюмировал сопредседатель МХГ.

Лев Пономарев полагает, что в Кремле скорее не то, что не могут остановить Кадырова, а, может быть, «даже и не пытаются».

«Они и в Москве-то не способны окоротить чеченских киллеров. По-моему, в столице так и не удалось выселить из Президент-отеля чеченцев, которые живут там с оружием. Я это связываю с тем, что власть в каком-то смысле (это предположение, но широко распространенное, в том числе в СМИ) рассчитывает на них в качестве одного из заградительных отрядов, которые в случае чего готовы до самого конца охранять Путина», – заключил правозащитник.

Виктор Владимиров Подписка

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